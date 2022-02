Old-Boys: „Instructorii” Baia Mare – „Știința” Lăpuș 7-6 (4-5)

Din ce în ce mai mulți foști jucători de fotbal, care au făcut performanță, își fac echipă de Old Boys. Unul dintre aceștia este cel care a egalat Campioana Europei, într-un meci din Cupa României disputat la Băiuț, în urmă cu 35 de ani.

Nicu Tulici, că despre el este vorba, a format echipa Instructorii Baia Mare, cu care i-a provocat la un joc pe cei de la Știința Lăpuș. Dintre cei convocați nu au lipsit: Șala, Siga, Panait, Ropan, Giurgiu, jucători la echipe din Țara Lăpușului aflate în Divizia C sau în Județeană. Pe sinteticul din Tg. Lăpuș au mai evoluat: Petruț, Duma, Ungur, Kraus (vicele orașului), Perșa, Șpan, Firișan, Cudan, Talpoș, Mate, Man sau alții sub acoperire („arma secretă” a echipei în care au evoluat).

Din cauza scumpirii combustibililor, patronul Stației de carburanți, Grigore, nu și-a mai permis să alimenteze ca să mai ajungă la meci. La fel și Ioșca, o altă pierdere grea pentru atacul lăpușenilor, care nu s-a prezentat la teren, fiind ocupat cu distribuirea facturilor de curent.

Pentru o zi, șoselele au fost mai libere, instructorii auto fiind la fotbal. Aceștia au făcut față celor de la Știința, cu toate că nu au meritat rezultatul final din teren. Instructorii au folosit „pe fals” doi jucători cu vârsta de sub 40 de ani și cu fizicul lucrat. După răsturnări spectaculoase de scor, în final instructorii au câștigat cu 7 la 6. A fost doar de moment, pentru că la repriza a treia lăpușenii au „smuls” un egal.