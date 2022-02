„Un artist genial, un creator român şi universal deopotrivă”, Mihai Olos, într-un volum lansat de MNAC

„Dacă ți s-ar cere să fii mai explicit, ai lua pe rând fiecare fir și ai spune: Mihai Olos pornește de la o viziune asupra lumii marcată de experiența vizuală a fizicii și a microbiologiei contemporane, cu structurile lor microscopice, o lume văzută prin filtrul estetic, ca o minune geometrică trimițând cu insistență la prezența legilor ordonatoare / a logosului științific, estetic, teologic. De aici op-art și geometria generativă. Dar tot de aici discuția despre etern / arhetipal / folcloric, de aici și propoziția: «nu mă interesează nici noul, nici vechiul, cât străvechiul»”, a punctat criticul de artă, Călin Dan despre universul artistic al lui Mihai Olos. Azi, artistul şi-ar fi aniversat ziua de naştere. Pentru a-l omagia cum se cuvine, Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC) a lansat volumul „Mihai Olos”.

Cea mai nouă apariție a Editurii MNAC, volumul „Mihai Olos”, s-a lansat pentru ca unul dintre cei mai importanți creatori ai României postbelice să-și recucerească publicul fidel și să câștige noi admiratori. Volumul realizat împreună cu DCV are în prim-plan un spirit complex: pictor, sculptor, grafician, arhitect, poet, muzician, ge­niu al improvizației și oralității, filosof-țăran. “În cazul acestui catalog pot spune că a fost un proiect complex, a însemnat câteva luni de muncă, studii în câteva arhive şi biblioteci. Pe măsură ce materialul se acumula, am descoperit că Mihai Olos era un artist cu o putere uriaşă de muncă. Asta contrasta puţin cu imaginea sa de boem. A fost un artist complex şi avea această capacitate de a arde etapele şi de a realiza conexiuni neaşteptate. Este un artist care a plecat dintr-un mediu tradiţional, din satul maramureşean şi a reuşit conexiuni neaşteptate cu zonele cele mai experimentale cu arta contemporană”, a punctat Magda Predescu, co-editor şi persoana care s-a ocupat de partea de cercetare pentru acest catalog.

Lucrarea a început să prindă contur din 2017 când la MNAC a fost organizată expoziţia “Efemeristul” cu lucrările lui Mihai Olos. “Helga Fessler a fost un ajutor important în privinţa acurateţii titlurilor lucrărilor, anilor în care au fost produse, locurilor în care au fost expuse. Această carte a început să prindă corp în 2017, odată cu expoziţia retrospectivă Efemeristul care a avut loc la muzeu”, a spus Simona Vilău, coordonator producţie catalog.

Un aport important la realizarea catalogului l-a avut artistul designer maramureşean, Liviu Raţa, cel care a fost ucenicul lui Mihai Olos. Cu entuziasmul specific atunci când vine vorba despre mentorul său, Liviu Raţa a depus toate eforturile pentru a reconstitui instalaţia “Mătrăguna”. “Mi-am propus o încercare de reconstituire a instalaţiei Mătrăguna, după vizionarea expoziţiei Efemeristul. Am obţinut după circa 2 ani, de la colecţionari, fotografiile a încă 17 pânze din cele 19 care lipseau. Primele date concrete au venit de la familia Olos, fotografii alb negru de la expoziţia din 1983, de la Muzeul Literaturii Române. Iar acum avem şansa de a restitui moral mentorului şi prietenului meu, Mihai, ceva inefabil, bucuria de a vedea instalaţia Mătrăguna. Sper să poată fi găsite şi cele două pânze lipsă pentru a putea admira lucrarea Mătrăguna, compusă fi­zic într-un spaţiu expoziţional generos”, a mărturisit Liviu Raţa.

Evenimentul de lansare al catalogului ce îi este dedicat lui Mihai Olos poate fi urmărit online, pe pagina de facebook a Muzeului Naţional de Artă Contemporană. Veţi descoperi „un artist genial, un creator român și universal deo­potrivă”.