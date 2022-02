Tarifele majorate la energie opresc investițiile în comunele maramureșene!

Creșterile alarmante de prețuri la energie gâtuie administrațiile locale la început de an. Deși mai toate primăriile din județ și-au propus o serie de investiții în 2022, se pare că multe vor renunța la proiecte pentru a putea plăti facturile la…utilități!

În această situație se află și Primăria Ariniș, care are de plătit o factură uriașă la energie electrică.

”Trecem printr-o perioadă foarte grea, deoarece majoritatea localnicilor din comună sunt oameni în vârstă, pensionari, veniturile sunt mici, și atunci sigur că această creștere a facturilor la energie electrică, deoarece la noi în comună nu avem introdus gazul, este foarte greu de suportat. Facturile sunt mari, și abia acum au început să vină. Încă nu am o situație foarte clară, dar în câteva zile voi cunoaște exact situația. La primărie, spre exemplu, la iluminatul public pentru toate obiectivele pe care le avem noi în domeniul public, factura se ridică la peste 10.000 de lei. Am întocmit bugetul pe 2022 și chiar trăim de pe o zi pe alta. Încercăm să facem plățile cele mai urgente: telefon, curent, abonamente stricte, astfel că, în momentul de față, chiar nu putem să demarăm niciun proiect de investiții. Facturile la școli și grădinițe încă nu le-am pus la socoteală pentru plățile pe care urmează să le efectuăm. Concluzia este că, în primul trimestru, nu vom face investiții” – a precizat primarul Gheorghe Mureșan.