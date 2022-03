Dialoguri culturale la Căminul Cultural din Prislop

O seară de poveste a fost la prima ediţie a evenimentului „Poveşti trăite – Istorii povestite din Ţara Chioarului – Dialoguri culturale”, derulată la Căminul Cultural din satul Pris­lop, comuna Boiu Mare.

„A fost o întâlnire de suflet la care au participat și cei mici și cei mari alături de gazde primitoare și de omenie: fam. Ciurte Arghil și Maria Ciurte și fam. Sava Onucu și Mirela Sava. Am țesut, am tors, am cusut, am cântat alături de bunicile noastre așa cum se făcea la șezătoare în Prislop. Și feciorii au venit, de aceea am și jucat alături de fiul satului, Vasile Pop și Grupul Lăturenii. Totul a fost menit să redea bucuria, atmosfera și profunzimea șezătorilor de odinioară. Veselia, coşergile cu bucatele pregătite acasă, poveștile și horile au fost ingredientele unei seri de neuitat, care se datorează oamenilor faini și de omenie care ne-au fost alături, care au venit cu zâmbetul pe buze, și bună dispoziție în «desagi»”, a scris Mihaela Hatos la finalul manifestării.