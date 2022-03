Centrul civic din Tăuţii-Măgherăuş, finalizat în acest an

Din această primăvară, odată ce vremea o permite, se reiau lucrările de amenajare a zonei centrale din Oraşul Tăuţii-Măgherăuş. Autorităţile locale speră ca investiţia să fie terminată până la sfârşitul acestui an.

Un aspect important al proiectului este acela că toate reţelele de utilităţi vor fi îngropate, astfel că centrul localităţii va căpăta o nouă faţă: „Din această primăvară încep lucrările la centrul civic al oraşului. Am avut întâlniri cu cei de la Electrica, cu furnizorii de cablu şi televiziune, care urmează să-şi îngroape toate reţelele în canalul tehnic ce va fi realizat. Lucrările demarează în cel mai scurt timp şi ne dorim ca acest proiect să fie finalizat până la sfârşitul acestui an. Din discuţiile pe care le-am purtat cu executantul, avem toate premisele că investiţia se va derula conform graficului”, a spus Dumitru Marinescu, primarul din Tăuţii-Măgherăuş.