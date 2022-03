Elevi din Baia Mare, într-un proiect al Uniunii Astronomice Internaţionale

Membrii echipei Far, alături de elevii Şcolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” şi ai Liceului Teoretic ”Emil Racoviţă” din Baia Mare, coordonaţi de cadrele didactice: Ioana Delia Popovič, Monica Huminiuc, Cornelia Lăcrămioara Anitaş şi Valeria Mic, s-au alăturat proiectului internaţional lansat de Uniunea Astronomică Internaţională în scopul evidenţierii importanţei incluziunii de gen şi a celor mai bune practici în acest sens, cu precădere a contribuţiilor femeilor în astronomie.

”Şansa de a reprezenta Baia Mare pe harta unui proiect internaţional menit să celebreze Ziua Internaţională a femeilor şi fetelor care desfăşoară activităţi ştiinţifice, desfăşurat în perioada 11 februarie – 8 martie a.c., ne-a responsabilizat să valorificăm la maximum această oportunitate, să încheiem parteneriate cu instituţii consacrate”, a punctat prof. Ioana Delia Popovič, coordonator proiect. Astfel, pentru implementarea cu succes a proiectului ”Cariere feminine în astronomie”, s-au încheiat parteneriate cu: Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”, Complexul Astronomic de Cercetare Baia Mare şi Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Baia Mare, prin intermediul cărora s-au asigurat resursele informaţionale şi tehnice necesare pentru organizarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor. Elevilor li s-a oferit în acest mod şansa de a se documenta, informa, viziona, promova şi valoriza idei culturale naţionale şi internaţionale, precum şi de a dezvolta competenţe ştiinţifice şi lingvistice. ”Recunoaşterea particularităţilor fiecărui copil impune răbdare, dragoste şi ne obligă, în egală măsură, să oferim oportunităţi de dezvoltare într-un mediu inovativ, stimulativ şi afectiv. Într-o societate din ce în ce mai problematică şi mai vulnerabilă, avem convingerea că, prin dragoste şi dăruire, putem schimba viitorul unor copii”, a subliniat prof. Ioana Delia Popovič, coordonator proiect. Acordul încheiat vizează, de asemenea, programarea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între instituţiile amintite în spiritul formării unei culturi generale vaste prin implicarea elevilor în activităţi diverse menite să celebreze femeile de ştiinţă. Atelierele propuse s-au concentrat pe reprezentări stereotipate de gen în cariere STEM, existente în imagini vizuale: reclame pentru obiecte tehnologice (cum ar fi: telescoape, computere, smartphone-uri, jocuri video, maşini etc.) şi campanii de recrutare pentru şcoli, formare sau locuri de muncă. Pe lângă interesantele informaţii pe care le-au acumulat şi descoperit în acestă perioadă, elevii au putut urmări şi cursul elaborat de un colaborator de suflet al Echipei Far, olimpicul internaţional Traian Tuş.