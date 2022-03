Raliul Maramureșului, în 8-10 aprilie

Raliul Maramureșului 2022 va fi prima etapă din acest an în calendarul Campionatului Național de raliuri Betano. Competiția din nordul țării va însuma 9 etape și se va derula în perioada 8-10 aprilie.

Dacă în 2021, Raliul Maramureșului a contat ca etapa cu numărul 3, având un coeficient de 1,2, ceea ce a însumat 142,20 de km de probă specială pe asfalt, în acest an, etapa din nordul țării va conta ca prima etapă a sezonului 2022 dintr-un program total de 9 etape. Printre altele, o altă diferență față de sezonul precedent va fi că Raliul Maramureșului va avea coeficientul 1 și va totaliza 138,35 de km, din care 3,80 de km vor fi parcurși de echipaje pe macadam, în cadrul unei probe noi.

Ediția din acest an a Raliului Maramureșului va debuta oficial în data de 8 aprilie, atunci când, în seara zilei de vineri, va avea loc Startul Festiv, desfășurat în aceeași locație asemenea ediției din 2021. Tot vineri, începând cu ora 15.30 și până la 19.00, echipajele vor parcurge cei 3,80 de km de Shakedown pe segmentul probei speciale “Copalnic“.

Concursul propriu-zis va începe în ziua următoare, sâmbătă, 9 aprilie, raliul debutând la ora 10.13 cu una dintre cele două probe noi – Preluca. După cei 16 km, echipajele se vor îndrepta către bine-cunoscuta probă Copalnic, una dintre cele mai tehnice și spectaculoase probe de asfalt în Campionatul Național de Raliuri Betano. Startul primei mașini de concurs este programat la ora 11.16. Până la regruparea programată la mijlocul zilei, concurenții vor parcurge și cea de-a treia probă, Codru Butesii fiind cea de-a doua probă specială nou programată pentru Raliul Maramureșului. Ce este mai spectaculos pentru această probă nou introdusă este că va măsura 20,90 de km.

După regruparea și vizita în parcul de service din Baia Mare ce va dura aproape 2 ore, începând cu ora 14.32 (startul primei mașini pe proba Preluca 2) echipajele vor parcurge aceeași buclă, iar ulterior vor reveni în municipiul reședință de județ al Maramureșului, unde după o nouă regrupare și vizită în parcul de service de aproape 2 ore, echipajele vor parcurge prima probă Super Specială.

Programul celei de-a doua și, totodată, ultimei zile de concurs va aduce în atenția echipajelor alte două probe speciale, prima dintre ele fiind programată pentru ora 09.23, unde echipajele vor porni pe a treia trecere pe proba specială Codru Butesii, în timp ce Power Stage–ul la urcare pe Gutin va completa programul de 9 probe speciale ale ediției din acest an a Raliului Maramureșului.

În ceea ce privește programul Campionatului Național de Rally2, acesta va consta în cele două treceri de sâmbătă pe Codru Butesii, la care se adaugă și proba Super Specială din centrul municipiului Baia Mare, în timp ce ziua a doua va consta într-o nouă trecere pe aceeași probă Codru Butesii și, desi­gur, Power Stage–ul în lungime de 21,40 de km. De menționat este faptul că timpii de start pentru CN Rally2 sunt pur informativi. Informații și foto furnizate de raliulmaramureșului.ro.