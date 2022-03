Clarificări Revolut

După apariția articolului „Atenție la Revolut!”, publicat luni, 7 martie, în „Graiul Maramureșului”, șeful de comunicare al companiei ne-a remis un comunicat din care am selectat câteva informații, sperăm utile celor interesați de Revolut.

Am reținut că în România, Revolut a ajuns la peste 1,6 milioane de clienți, de la lansarea în mai 2018, și superaplicația este apreciată nu doar pentru viteza și flexibilitatea transferurilor, ci și pentru siguranță și robustețe.

În ceea ce privește protecția fondurilor, nu există nicio diferență între Revolut și orice altă instituție financiară care operează în UE.

Revolut este o companie înființată și înregistrată în Marea Britanie, iar serviciile de plăți și bancare sunt oferite clienților prin licențele obținute în Lituania, membră a UE.

Fondurile clienților europeni sunt deținute în Uniunea Europeană, astfel încât situația actuală din Ucraina nu are niciun impact, Banca Lituaniei fiind membră a sistemului european al băncilor centrale.

Revolut a fost fondată la Londra de doi cetățeni britanici, Nikolay Storonsky și Vlad Yatsenko, primul având origini rusești și ucrainene (tatăl său este ucrainean, cercetător și inginer), iar cel de-al doilea este de origine ucraineană.

Sperăm că aceste informații sunt în măsură să-i liniștească pe utilizatorii Revolut, dacă erau neliniștiți.