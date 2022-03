Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare s-a bucurat săptămâna aceasta de prezența voluntarilor de la American International School of Transylvania (AIST) în cadrul proiectului „Hand in hand for Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin Corpul European de Solidaritate și implementat de AIST cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe. Cu această ocazie, s-au desfășurat activități pe temele: International Women’s Day, Zero Discrimination Day, Human rights, Eco friendly behaviour.