AMI a gătit alături de Radu Dumitrescu

AMI a demonstrat în noua ediție Chef de Master Chef că pe lângă calită­țile vocale are și abilități de gospodină. Aceasta a gătit alături de Radu Dumitrescu.

Artista a ales să facă un preparat delicios: ciocolată de casă. A folosit pe lângă laptele praf, apă, zahăr, cacao și alune. AMI a relatat că știe să gătească la fel de bine și alte bunătăți: plăcinte, ciorbe, supe. Încă de la începutul emisiunii, AMI i-a dezvăluit bucătarului că are propria rețetă, care este foarte apreciată și solicitată printre apropiații ei. Așa că, Radu Dumitrescu a fost nevoit să renunțe la a prepara varianta lui: „Ea mă învață pe mine rețeta ei de ciocolată. Deci, practic, invitata mea m-a pus la treabă”, a spus el. Între timp, AMI a primit și o provocare amuzantă: ea a fost nevoită să folosească pe linia melodică a cântecelor sale cuvinte care desemnau ingredientele folosite la prepararea rețetei. Rezultatul final a fost unul pe placul lui Radu Dumitrescu: „Rețeta de ciocolată a lui AMI miroase demențial… Eu m-am distrat foarte tare, mai ales că plecasem de la o idee și am ajuns la cu totul altă direcție”. „Îi putem spune: ciocolată business class”, a adăugat AMI. La finalul experienței culinare, AMI a primit în dar un șorț pe care era inscripționat: îmi place cum te asezonezi. Evoluția lui AMI poate fi urmărită și online la adresa: https:// youtu.be/YTyTh22JUz0.