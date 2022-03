Ce lipsuri au școlile din Maramureș?

Harta Educației, o platformă ce cartografiază problemele din învățământul românesc, scoate în evidență aproape 800 de alerte semnalate de profesori, părinți ori cetățeni din întreaga țară. Câteva provin din Maramureș și atrag atenția unor lipsuri precum: table interactive, laptopuri, bibliotecă, aspirator ori microbuz școlar.

La Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Baia Mare, sunt semnalate următoarele necesități materiale: 16 table interactive, 16 videoproiectoare, 16 brațe de susținere pentru videoproiectoare, 2 display-uri interactive, 16 laptopuri, 16 camere video de documente. În cazul Școlii Gimnaziale ”I. L. Caragiale” Baia Mare, e nevoie de o reînnoire a echipamentelor și dispozitivelor informatice (30 de calculatoare sau laptopuri), iar la Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare, biblioteca unității are nevoie de o sală multimedia, de mobilier adecvat, de fond de carte modern, de tablă smart și de sistem audiovideo. Pentru Colegiul de Arte Baia Mare, ar fi nevoie de un laptop şi o tablă interactivă. Grădinița Nr. 7 Sighetu Marmației are trebuință, în schimb, de un aspirator/ aparat cu aburi, în vreme ce Școala Gimnazială ”Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” Sighetu Marmației – de 30 de desktopuri, cel puțin cu procesor i5, 30 de monitoare, 30 de mouse-uri fără fir și un desktop/ laptop pentru profesor. O altă alertă provine de la Școala Gimnazială Ardusat unde e nevoie de reabilitatea acoperișului și amenajarea curții. Pentru Școala Gimnazială Bă­sești e semnalată lipsa unei săli de sport, dar și a unui microbuz școlar. În cazul Școlii Gimnaziale Mireșu Mare, e nevoie de: o tablă smart cu softurile aferente, un laptop și un sistem audio. Nicio alertă dintre acestea nu apare le lista celor rezolvate. Pe aceeași platformă pot fi încărcate și alerte pentru a sprijini copiii și profesorii ucraineni. Se pot, astfel, solicita: donații de tehnologie, manuale, rechizite, jucării, bănci, scaune, table, produse/ servicii pentru asigurarea condițiilor optime de igienă etc.