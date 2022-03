Ionel Bogdan: Germania este un partener strategic pentru Maramureș, pentru România, iar împreună suntem alături de Ucraina

Ministrul Germaniei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Svenja Schulze, a venit ieri în Maramureș pentru discuții cu autoritățile județene și naționale și pentru o vizită pe teren la Sighet, la centrul Blue Dot și la tabăra pregătită pentru refugiați.

Prima întâlnire din cadrul vizitei a avut loc la Palatul Administrativ din Baia Mare, unde au fost discuții între Ministrul Svenja Schulze, Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, Mircea Abrudean, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Rudolf Stauder, Prefectul Județului Maramureș, Pieter Bult, Reprezentant UNICEF în România, Gabriel Vockel, Reprezentant adjunct UNICEF în România, Christian Plate, Adjunct al Șefului Misiunii Diplomatice la Ambasada Republicii Federale Germane la București.

În prima parte, discuțiile s-au concentrat pe tema sprijinului oferit de statul german pentru refugiații ucraineni. Totodată, s-a discutat despre fluxul refugiaților ucraineni care trec granița prin Punctul de Trecere al Frontierei Sighetu Marmației, organizat de autoritățile publice și ONG-urile partenere.

Un alt subiect important dezbătut a fost consolidarea unui parteneriat strategic de colaborare între Maramureș, România și Germania. Acest parteneriat va fi benefic pentru implementarea proiectelor de investiții, care vor aduce dezvoltare și bunăstare pe plan economic și social în Maramureș.

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș: “Încă din 2021, am avut întâlniri cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), în care am discutat despre atragerea de noi investitori germani, participarea la târguri și expoziții, evenimente regionale în Germania, precum și colaborarea în ceea ce privește formarea profesională a forței de muncă la standarde germane.

Așa cum am spus atunci și am reiterat și în cadrul discuțiilor, înființarea parcurilor industriale, dezvoltarea infrastructurii rutiere și a altor proiecte importante pentru Maramureș reprezintă obiective majore, pe care le vom implementa în următoarea perioadă și care vor crea o deschidere și mai mare pentru investitori.”

A doua întâlnire pe agenda vizitei de ieri a ministrului german în Maramureș a fost la centrul Blue Dot din Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației și la tabăra de tranzit pentru refugiați, amenajată pe stadionul municipal din Sighetu Marmației.

Centrul Blue Dot din Sighetu Marmației este primul centru de acest gen amplasat la granițele cu Ucraina, organizat de UNICEF în parteneriat cu autoritățile publice, ONG-urile partenere, societatea civilă și reprezentanți ai mediului de afaceri care și-au exprimat intenția de a se alătura în campaniile de sprijin pentru Ucraina.

În centrul de tip Blue Dot, refugiații ucraineni parcurg un flux bine stabilit, astfel că odată ce trec granița sunt preluați de voluntarii care încearcă să afle care sunt nevoile urgente pe care aceștia le au, după care sunt înregistrați în aplicația creată special pentru gestionarea cât mai eficientă a refugiaților, iar ulterior sunt identificate nevoile acestora – cazare/transport/masă. Aici, refugiații pot primi și asistență socială, psihologică, juridică, pe scurt sunt sprijiniți cu tot ce au nevoie.

Odată ieșiți din centrul Blue Dot, familiile de ucraineni pot aștepta să fie transportați la unitatea de cazare identificată pentru ei în cortul special de așteptare. De asemenea, există și un cort special amenajat, denumit Mama și copilul, unde mamele pot sta și îi pot îngriji pe copii.

Svenja Schulze, Ministrul pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania, a apreciat activitatea centrului Blue Dot de la Sighet și eforturile concentrate ale autorităților: „Milioane de oameni și-au părăsit căminele. Aproximativ jumătate dintre ei sunt copii.

Centrele Blue Dot ale UNICEF le oferă un important spațiu în care să fie în siguranță și un prim punct de contact. Vreau să mulțumesc României și celorlalte țări vecine, personalului UNICEF și celor care, în număr mare, oferă ajutor în teren, pentru eforturile lor neobosite.

Sunt impresionată de solidaritatea cu poporul ucrainean pe care am văzut-o și bunăvoința de a-i ajuta. Aici în România, în Republica Moldova, în Germania, în întreaga Uniune Europeană. Noi, Guvernul german, vom face tot ce putem pentru a ajuta să alinăm suferința acută a poporului ucrainean și în același timp să îi ajutăm. Împreună putem să facem față acestei provocări.

Vreau să mulțumesc autorităților din România, angajaților UNICEF și multor altor persoane care ajută în teren, pentru efortul lor neobosit la care am avut privilegiul să fiu martoră astăzi aici.”

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, a salutat prezența în Maramureș a Ministrului pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și ajutorul oferit de Germania poporului ucrainean „Sunt onorat să primim în Maramureș vizita doamnei Ministru pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Svenja Schulze, fapt care ne demonstrează încă o dată că Germania este alături de poporul ucrainean și sprijină eforturile autorităților din România prin care oferim ajutor refugiaților ucraineni. Sunt recunoscător Germaniei pentru transporturile cu ajutoare care au sosit la depozitul nostru din Halmeu pentru a fi distribuite refugiaților ucraineni care au nevoie stringentă de ele.

În Maramureș, ne-am mobilizat încă din prima zi a conflictului din Ucraina, iar împreună cu autoritățile publice, ONG-urile partenere, UNICEF, reprezentanții cultelor religioase, societatea civilă și mediul de afaceri am reușit să stabilim un flux integrat de management al refugiaților ucraineni care trec granița prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației.

Am încredere că prin dezvoltarea și continuarea colaborării cu Germania vom reuși să oferim poporului ucrainean ajutorul de care are atâta nevoie în aceste zile.

Mulțumesc tuturor celor implicați în campaniile de sprijin pentru Ucraina, pe care le-am organizat la nivelul județului Maramureș, mulțumesc Germaniei, țărilor europene care au trimis transporturi cu ajutoare pentru refugiații ucraineni.

Împreună suntem mai puternici, suntem alături de frații noștri de peste Tisa.”

Mircea Abrudean, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, s-a declarat impresionat de organizarea din Punctul de Trecere a Frontierei: „Mulțumesc doamnei Ministru Svenja Schulze pentru vizita la vama Sighet și pentru efortul pe care Germania l-a făcut și pentru sprijinul pe care l-a acordat României în aceste momente dificile. Ceea ce am văzut aici este impresionant și cred că cel mai important cuvânt care poate defini această zi este solidaritate. Am văzut în Punctul de Trecere a Frontierei o coordonare extraordinară a tot ceea ce înseamnă guvern, autorități locale, societate civilă, mediul de afaceri, biserică.

Guvernul României a luat încă de la început toate măsurile pentru a putea gestiona această situație, această criză a refugiaților și face tot posibilul pentru a ajuta poporul ucrainean în aceste momente dificile.”

„Îi mulțumesc mult Ministrului Federal al Dezvoltării pentru că se află aici pentru a-și arăta susținerea pentru refugiații ucraineni în România și a vedea munca UNICEF pentru protejarea copiilor, cea mai vulnerabilă categorie de refugiați. UNICEF este recunoscător guvernului german pentru asistența continuă acordată copiilor și femeilor care fug din fața războiului și pentru ajutorul consistent pe care îl acordă refugiaților și programelor pentru refugiați la nivel global. Acest ajutor este esențial pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului și protecție socială din țările afectate de această criză. Mulțumirile noastre sincere se îndreaptă și către autoritățile române, centrale și locale, ONG-uri, culte religioase și voluntari, pentru munca esențială pe care o depun.”, a declarat Pieter Bult, reprezentant UNICEF în România.

Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Instituția Prefectului, cu UNICEF, ONG-urile partenere, cultele religioase, societatea civilă și mediul de afaceri s-au mobilizat încă din prima zi a conflictului din Ucraina și au stabilit un flux bine organizat al refugiaților ucraineni, astfel încât fiecare să primească ajutorul de care au nevoie.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș