Arta fotografică şi arta cuvântului îmbinate în lucrarea Brâncuşi – Calea nesfârşită a luminii

“Lăsaţi ritmul accelerat al vieţii voastre cotidiene şi porniţi pe «Calea nesfârşită a luminii». Împreună vom găsi puterea de a ne transforma, reflectând mai mult asupra sensului existenţei noastre”, e îndemnul artistului fotograf, Tudorel Ilie, aşezat în deschiderea volumului dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuşi şi lansat cu ocazia comemorării a 65 de ani de la moartea sa. Lucrarea „Brâncuși – calea nesfârșită a luminii : expoziția personală de artă fotografică itinerantă desfășurată sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO” a fost lansată în această săptămână la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare şi face parte din programul cultural „România din inimile noastre”, coordonator: dr. Teodor Ardelean.

“Ne-a adunat, sub semnul Constantin Brâncuşi, Tudorel Ilie. Vedem aici o parte din expoziţia gândită de Tudorel Ilie în urmă cu doi ani şi jumătate. În această publicaţie, Tudorel Ilie ne arată cum s-a apropiat de arta fotografică Constantin Brâncuşi. Piesa de rezistenţă este prezentarea ansamblului monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu. Veţi găsi şi lista celor 47 de opere de artă, expuse”, a rostit în prezentarea sa dr. Florian Roatiş.

Din lucrarea lui Tudorel Ilie aflăm că Brâncuşi a început să înveţe tainele fotografiei în anul 1905 şi apoi de la marele fotograf Ray Man, cu care se împrietenise. Brâncuşi a ajuns să stăpânească de la A la Z tehnica fotografică a acelei perioade. „Deşi sunt un mare admirator al lui Brâncuşi sculptorul, având ocazia de a vedea o parte dintre sculpturile sale şi citind multe dintre cărţile despre marele artist, am început să aflu mai multe despre Brâncuşi fotograful abia după ce am avut surpriza de a vedea, pe viu, aparatul de fotografiat Eastman-Kodak No 3 (producţie 1902) care i-a aparţinut lui Constantin Brâncuşi. Cu acest aparat, artistul a fotografiat la Târgu Jiu etapele edificării Ansamblului Monumental «Calea Eroilor», în perioada 1937-1938…Pornind de la acest aparat de fotografiat, am început să lucrez la proiectul cultural dedicat lui Brâncuşi fotograful, care a prins contur sub forma expoziţiei de artă fotografică «Brâncuşi – Calea nesfârşită a luminii»”, a relatat în lucrarea sa Tudorel Ilie.

Artistul a mers mai departe în demersul său cultural ce îl are în prim-plan pe Brâncuşi şi a adus în atenţia publicului, marile opere de artă ale sculptorului. De data aceasta, Tudorel Ilie evidenţiază adevărata denumire a operelor sculptorului din Târgu Jiu. Veţi găsi în volum detalii despre „Masa apostolilor neamului (Masa Tăcerii)”, despre Aleea Scaunelor, „Monumentul întregirii neamului (Poarta Sărutului)”, „Coloana sacrificiului infinit (Coloana Infinitului)”. De asemenea, în volum se regăsesc titlurile lucrărilor din expoziţia lui Tudorel Ilie, închinată lui Constantin Brâncuşi, fotografiile acestora, dar şi discursurile specialiştilor de la vernisajul de lansare a expoziţiei itinerante de artă fotografică „Brâncuşi – Calea nesfârşită a luminii”.