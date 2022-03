După o baladă inedită, Suzana și Daciana Vlad lansează o nouă priceasnă

Noutăți muzicale de la gemenele folclorului maramureșean

Gemenele folclorului maramureșean, Suzana și Daciana Vlad, au început anul în forță pe plan muzical. În februarie au lansat o baladă cu o încărcătură emoțională aparte. E un proiect muzical ce îl are în prim-plan pe Gheorghe Pașca, omul care a luat calea munților în perioada comunismului. Azi, 19 martie, Suzana și Daciana Vlad au venit cu o altă noutate: priceasna “Tinere te cheamă Domnul”, interpretată împreună cu Arhidiaconul Vlad Roșu. În ambele proiecte muzicale, gemenele îl au alături pe fratele lor, Andrei.

O priceasnă de suflet în Postul Mare

“Așa cum am obișnuit publicul de câțiva ani încoace, în perioada postului aducem liniște și bucurie în sufletul oamenilor prin frumoasele pricesne pe care le interpretăm. Lăsăm la o parte cântecele de joc și voie bună și ne hrănim mintea și sufletul cu pricesne și cântări bisericești. De micuțe am crescut în familie cu această atmosferă în postul Paștelui și acest obicei îl păstrăm și acum. Având în vedere că trăim vremuri tulburi, astfel de cântece ne mai liniștesc și ne fac să mai uităm de grijile și de problemele cotidiene. De această dată am ales să nu interpretăm doar noi două această priceasnă intitulată «Tinere te cheamă Domnul», ci în colaborare cu frățiorul nostru, Andrei, și Arhidiaconul Vlad Roșu. Sperăm ca și de această dată să atingem inimi și să aducem bucurie prin interpretarea noastră”, au punctat Suzana și Daciana Vlad. Nu este prima colaborare în această formulă. În iarnă a fost lansată o colindă frumoasă, compusă de preotul Cristian Alexandru, colindă care se numește “Omul cel cu suflet bun”. De asemenea, împreună cu Arhidiaconul Vlad Roșu, artistele au mai lansat o priceasnă și câteva colinde, proiecte pe care le găsiți pe canalul de YouTube al gemenelor folclorului maramureșean.

Baladă în memoria sălișteanului Gheorghe Pașca

Noua priceasnă vine după un alt proiect muzical lansat în februarie. Ținând cont că în acest an s-au împlinit 66 de ani de la moartea lui Gheorghe Pașca, omul care a luat calea munților în perioada comunismului, maramureșencele au înregistrat o baladă în memoria lui, în semn de prețuire. “Prestigiul lui Gheorghe Pașca, care cununase în jur de 100 de familii în Săliștea de Sus, era consolidat de talentul său de a mânui armele. Nu-i tremura mâna niciodată și i se dusese faima că poate nimeri orice țintă, de la mare distanță. Mai târziu, Pașca a ajuns paznic de vânătoare pe domeniile regale din munții Călimani. Prin anii ’30, Pașca a supravegheat o partidă de vânătoare organizată pentru familia regală și invitații ei. Se spune că ar fi salvat viața unuia dintre participanții de viță nobilă, trăgând un glonț în fruntea ursoaicei care tăbărâse asupra acestuia să-l sfâșie. Răsplata pentru curajul și prezența sa de spirit a venit sub forma unei arme de vânătoare moderne, al cărei pat purta o gravură de argint. Această întâmplare avea să marcheze viața moroșanului. Nu s-a mai dezlipit niciodată de pușca despre care spunea că îl ridică la rang de rege. Nu a renunțat la arma sa nici când, după ’46, comuniștii i-au cerut, în repetate rânduri, s-o predea. Când n-a mai fost chip să se împotrivească și să rămână liber, Gheorghe Pașca a luat calea munților. Gheorghe Pașca a trăit aproape zece ani în munți până în 1956 când l-au vândut și n-a mai avut scăpare”, au relatat Suzana și Daciana Vlad. Cei care doriți să cunoașteți întreaga poveste sunteți invitați pe canalul de youtube “Suzana și Daciana Vlad”. Acolo veți găsi un link atașat în descrierea videoclipului “Balada lui Pașca”.

Proiectul a fost susținut de Dan Iuga din Săliștea de Sus, omul care și-a dorit ca povestea lui Gheorghe Pașca să nu fie uitată, odată cu trecerea timpului. Un sprijin aparte a venit din partea fratelui celor două artiste, Andrei. El a jucat rolul lui Gheorghe Pașca în acest videoclip, dar s-a ocupat și de regia videoclipului. “Pe această cale vrem să le mulțumim și celorlalte personaje (Gheorghe Pop, Marius Vlad, Marian Stoica, Lazăr Samoilă Vlad, Ioan Pop, Diana-Ioana Chiș), care și-au intrat atât de bine în rol, de parcă ar fi fost actori de-o viață, deși ei au jucat pentru prima dată într-un videoclip. Și nu în ultimul rând, videografului nostru Cătălin Chiș (VideoMix), care a pus în imagini atât de frumos această minunată poveste”, au mai precizat gemenele.

Balada a avut un impact emoțional asupra celor care au ascultat-o, fiind primite numeroase mesaje pozitive. De asemenea, videoclipul a avut un impact pozitiv asupra privitorilor, prin inducerea unor stări emoționale. “Prin această baladă vrem să trezim conștiința oamenilor, în a deveni mai buni și curajoși”, au concluzionat Suzana și Daciana Vlad.