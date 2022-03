Nicolai Tand, din bucătărie pe patinoar pentru un “Vis în doi”

“Niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. Am 48 de ani și m-am apucat de patinaj. Nu a fost deloc ușor, m-a du­rut fiecare mușchi, fiecare parte a corpului, când ajungeam acasă și mă așezam pe canapea în secunda doi adormeam, daaaar… m-am bucurat de fiecare mișcare nou învățată, de fiecare pas înainte pe care l-am făcut pe gheață! Într-o competiție se întâmplă mereu lucruri neprevăzute, totul e să mergi mai departe, să le depășești cu eleganță”, este declarația celebrului și șarmantului bucătar, Nicolai Tand. Maramureșeanul s-a apucat de patinaj pentru o cauză nobilă. El participă alături de Daniela Niță în emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi.

În ediția din 12 martie, Nicolai Tand și Daniela Niță au pus în scenă un dans pe gheață care le-a tăiat respirația tuturor din sală, dar și juraților care au avut multe cuvinte frumoase de spus despre momentul lor. „Mama și-a dedicat toată viața mie. Practic, eu am fost tot universul ei. După ce a împlinit băiețelul meu 1 an, am hotărât să ne mutăm în Franța. A fost greu când a apărut și fetița mea. Cât de frumos e pe gheață. Vreau să-mi cresc copiii aici și vreau să-l învăț pe Louis patinaj”, spune Daniela Niță. Jurații au avut numai cuvinte de laudă despre cei doi concurenți. „Nicolai ești extrem de elegant. Bravo! Un mic minus, mai mult dans”, spune Mihai Pe­tre care le-a oferit nota 5,5, iar Elwira Petre a remarcat: „Mi-a plăcut foarte mult, arăți pe gheață superb Nicolai. Ești pozitiv, mi-a plăcut foarte tare”. „Nicolai, felicitări pentru cum ai patinat, te-ai descurcat foarte bine, ai fost prezentabil”, spune Cornel Gheorghe care le-a oferit nota 5,5, în timp ce Simona Petre le-a oferit nota 6,5 și a afirmat: „La vârsta ta e incredibil. Ai furat tot ce era mai bine. Azi s-a prezentat foarte bine, ridicări elegante. Felicitări, Nicolai!” Telespectatorii Antena 1 își pot vota favoriții prin SMS sau aplicație, pentru o perioadă ce va fi comunicată în cadrul emisiunii. Voturile telespectatorilor se contorizează pentru fiecare pereche ce a evoluat în edițiile respective, adunându-se la notele acordate de către jurați. Show-ul de dans pe gheață poate fi vizionat în fiecare sâmbătă live, de la 20, la Antena 1. Fiecare pereche luptă pentru a fi desemnată câștigătoarea emisiunii concurs, dar și pentru realizarea unui vis al unuia dintre partenerii perechii respective. Marele premiu este în valoare de 50.000 de euro.