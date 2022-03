În Vima Mare • Un octogenar supărat pe lume, pe Guvern, și pe… Putin

Din păcate, cu cât mai multă libertate am avea, cu atât decidem s-o folosim tot mai puțin. Odinioară, tânjeam după libertatea de a spune ce gândim, în 1989. Acum, am ajuns să nu mai spunem nimic, decât eventual justițiar, pe Internet, ba sub acoperirea anonimatului.

La fel, până și la sate vezi oameni care se tem să spună ce gândesc. Se feresc. Cu mici excepții, memorabile, cum e cazul octogenarului de față. L-am găsit coborând zona “La lac” din Vima Mare. L-am rugat să ne îndrume spre Coroieni. Ne-a dat în schimb o frumoasă lecție de logică și de viață.

Ioan Micu are 83 de ani și a făcut toată viața agricultură, în Vima Mare. Era supărat, abia se certase acasă cu doamna, el era gata să se apuce iar (și iar și iar) de lucrări agricole. Sa facă ceea ce a făcut de-o viață…

“Baiu’ îi că tineretul o plecat, iar bătrânii îs puțini, tot mai puțini. Au oamenii pensii, care de la mina Răzoare, care de pe la servicii din Baia Mare. Și nu mai îi cine lucre terenurile. Uite la mine… am cinci copii, toți duși. Am vo` 14 hectare, din care numa’ 8 hectare am anunțat la APIA. Am avut năcazuri ani de zile cu mistreții, am îngrădit să pot planta. Amu, pă când nu mai îs mistreții, nu mai îi cine lucra… Am dormit în camp, ani la rând, de grija lor! Mâncau porumbul, poamele, orice. Acum fac cât pot. Da’ io nu înțeleg un lucru… că lumea tăt după pământ trăiește, și omu și animalul. Și ia, uită-te roată, suntem pă nicări! Tăt pământu’ cât îl vezi roată îi nelucrat! Aici CAP-ul cultiva 80-90 de hectare de grâu, 80-90 de hectare de porumb, aici! Pus cartofi, plus altele. Cartofi, in! Cum de nu se mai poate?” – spune Ioan Micu

Și trecem la treburi “serioase”, actuala înfățișare a Lumii. Nu înainte de a întreba în ce moment al vieții i-a fost mai greu, dat fiind c-a prins atâtea orânduiri? “Amu. Ia amu mi-i mai greu. Că am bai cu coloana și vo 4 stenturi pă inimă. Am făcut două case, am cumpărat terenuri. Amu io cu femeia ne uităm la ele. Da’ a fi bai cu lumea asta… Odată Pandemia… io de când îi lumea știu că oamenii o fo’ răciți și o tușit. Și o făcut o baie cu sare la picioare, amu o fugit în Baie (în oraș) și o pierit prin spitale. Când eram copil, puneam șterguri cu apă rece pă piept. Și beam ceaiuri de tei, de soc, de salcâm, de mentă. Aici în câmp, în spatele meu, îs tăte medicamentele, tăt ce trebuie! Apoi, Războiul. De vine Putin cătă noi, îi mare bai. Că noi ne bizuim pă vecini de să-mburdă caru’, nu pă noi! Până vin ei să ne scoată, suntem pă nicări! Ăsta îi om rău, nu-i bun, parcă îi strămutat cumva cu capu’, după uitătură. S-o apucat să distrugă atâta populație… De un șir lung de ani, oamenii o dormit liniștit, cu capu’ pă pernă. Amu’ să schimbă vremurile. Guvernu’? Una la mână, ministrul Agriculturii să se intereseze de oameni, să umble în țară să vadă treburile, că din cabinet nu se vede nimincă. Se vede paragina din țară? Unde s-o făcut tone de cereale și amu îs spini? Da’ cumva nici n-au cum. Cum se pune un pic țara pă picioare, hopa, jos Guvernu, altu! Alți flămânzi, alte sute de milioane, la alții. Cum să meargă treaba?”, spune octogenarul.

Ioan Micu are 83 de ani și 1.000 de lei pensie. L-am întrebat ce ar schimba în viață dacă ar trebui s-o ia de la început. Ne-a surprins.

“De aș fi amu de 40 de ani…hai și de 50… m-aș apuca și aș face agricultură modernă, cu utilaje. Cu 4+5 vaci. O scroafă. Și mi-ar ajunge. Bine, și amu am patru diboli, nu m-am lăsat fără. Da nu mi-aș lua lumea în cap să merg să lucrez pentru alții. Că de aici trăim. Odinioară, omul cu două văcuțe și cu un plug întorcea tot hotarul. Amu pă când sunt de tăte, utilaje de care vrei, nu se mai lucrează. Și Statu’ crede că-i bine așa cum îi…”, încheie octogenarul.