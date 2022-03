Dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului

• Marți, la ora 16.44, polițiștii băimăreni au fost sesizați de către un bărbat că pe strada Grănicerilor se află o autoutilitară, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului, polițiștii au depistat autoutilitara în cauză, iar la volan a fost identificat un bărbat, de 37 de ani, din Satulung.

Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,12 mg/l alcool în aer pur expirat.

• Tot marți, la ora 19.05, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus dinspre Berința înspre Copalnic.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii conducători auto au fost conduși la Spitalul Județean unde s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În ambele cauze, s-au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.