Exponatul săptămânii la Istorie: Evanghelie din 1760

Apărută în anul 1760 sub patronajul politic al domnitorului Scarlat Grigorie Ghica și sub patronajul ecleziastic al mitropolitului Grigorie al II-lea al Ungrovlahiei, Evanghelia a fost imprimată în tipografia mitropoliei din București.

Lucrarea are formatul in folio, cu patru file nenumerotate și 180 de file numerotate. Textul este tipărit cu negru și roșu, fiind dispus pe două coloane, cu 35 de rânduri pe coloană.

Din ediția Evangheliei tipărite în 1760, la București, în județul Maramureș au circulat 14 exemplare. Exemplarul expus la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș se prezintă în condiții bune de conservare, coperțile sunt intacte și paginația este completă, a precizat dr. Marius Câmpeanu, muzeograf.