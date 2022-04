Două echipe în minus în Seria Nord

Sezonul 2021-2022 al Ligii 4 în Maramureș a continuat cu runda 13 în Seria Sud, respectiv etapa 13 în Seria Nord. Dacă în Seria Sud am avut parte de etapă completă, nu același lucru putem spune și despre Seria Nord, două dintre echipe spunând pas competiției. Metalul Bogdan Vodă și CSO Borșa au decis să se retragă din campionat, astfel că seria de peste deal își va continua activitatea cu doar 8 echipe, în fiecare rundă urmând să stea câte două echipe, mai puțin în cea în care ar fi trebuit să se întâlnească grupările retrase.

• Seria Sud, etapa 13: CSO Minerul Baia Sprie – CS Seini 4-2; FC Suciu de Sus – Viitorul Ulmeni 4-1; Lăpușul Târgu Lăpuș – Bradul Groșii Țibleșului 3-0; CS Fărcașa – Rapid Satu Nou de Sus 7-0; AS Carmen Satulung – ASCF Lăpuș R 2-2; Gloria Tăuții Măgherăuș – Unirea Șișești (amânat). 1. FC Suciu de Sus – 33 p; 2. Lăpușul Tg. Lăpuș – 31 p; 3. Minerul Baia Sprie – 29 p; 4. Unirea Șișești – 28 p; 5. Gloria Tăuții Măgherăuș – 28 p; 6. CS Fărcașa – 17 p; 7. CS Seini – 14 p; 8. ASCF Lăpuș R – 13 p; 9. Bradul Groșii Țibleșului – 10 p; 10. Rapid Satu Nou de Sus – 10 p; 11. Viitorul Ulmeni – 9 p; 12. AS Carmen Satulung – 2 p.

• Seria Nord, etapa 11: Avântul Bârsana – AS Remeți 2-1; Bradul Vișeu de Sus – Salina Ocna Șugatag 3-0; Iza Dragomirești – Recolta Săliștea de Sus 2-2; Metalul Bogdan Vodă – Zorile Moisei 0-3 (Bogdan Vodă s-a retras din campionat); CSO Borșa – CSM Sighetu Marmației 0-3 (Borșa s-a retras din campionat). Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 30 p; 2. Bradul Vișeu de Sus – 23 p; 3. Salina Ocna Șugatag – 23 p; 4. Recolta Săliștea de Sus – 23 p; 5. Zorile Moisei – 21 p; 6. Avântul Bârsana – 19 p; 7. Iza Dragomirești – 8 p; 8. CSO Borșa – 6 p; 9. Metalul Bogdan Vodă – 4 p; 10. AS Remeți – 3 p.