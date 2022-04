Șase băimăreni convocați la loturile naționale

Șase handbaliști băimăreni au fost convocați la loturile naționale de seniori, tineret și juniori, acțiuni care se vor derula pe parcursul lunii aprilie.

Lotul național de seniori s-a reunit ieri și se va pregăti sub îndrumarea lui Xavier Pascual până în 9 aprilie inclusiv. Pentru această acțiune, selecționerul spaniol a convocat 23 de jucători, între aceștia regăsindu-se și doi componenți ai Minaurului. Portarul Barna Buzogany și extrema dreapta Tudor Buguleț. De asemenea, în lot apare încă un jucător născut în Baia Mare, Tudor Botea, actualmente sub contract cu CSM București.

La lotul național de tineret, care prevede un stagiu în perioada 11-18 aprilie, în București, CS Minaur îi are convocați pe Erik Pop și Ovidiu Ardelean. Plus antrenorul secund de la secția feminină, Daniel Apostu.

În fine, la lotul național de juniori, care va beneficia de un stagiu la Timișoara din 11 și până în 17 aprilie, perioadă în care sunt planificate și două teste cu naționala similară a Cehiei, Baia Mare va fi reprezentată de Lucas Sabou (CS Minaur), David Adrian Noțigan (CSȘ 2) și Claudiu Clonovszki, antrenor secund la această categorie. Printre cei selecționați se numără și Antonio Remus Chiș, legitimat la Benfica Lisabona, fost jucător al Academiei Minaur.