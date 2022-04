Școala ”Lucian Blaga” Baia Mare va reprezenta județul la faza zonală

Sala de Sport a Școlii ”Vasile Alecsandri” a găzduit, 1 aprilie, etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal, ciclul primar.

Șase echipe, împărțite în două grupe, s-au luptat pentru singurul loc calificabil la etapa de zonă. Grupa A a fost formată din Liceul ”Grigore Moisil” Târgu Lăpuș, Școala Poienile de sub Munte și Școala Finteușu Mic, iar în Grupa B au fost repartizate Școala 8 ”Lucian Blaga” Baia Mare, Școala ”George Coșbuc” Sighetu Marmației și Școala 3 ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare.

Rezultate etapa județeană

• Grupa A: Șc. Poienile de sub Munte – Șc. Finteușu Mic 0-5; Liceul ”G. Moisil” Tg. Lăpuș – Șc. Poienile de sub Munte 0-2; Șc. Finteușu Mic – Liceul ”G. Moisil” Tg. Lăpuș 4-0. Clasament: 1. Șc. Finteușu Mic – 6 p; 2. Șc. Poienile de sub Munte – 3 p; 3. Liceul ”G. Moisil” Tg. Lăpuș – 0 p.

• Grupa B: Șc. ”G. Coșbuc” Sighet – Șc. 3 ”D. Cantemir” Baia Mare 0-0; Șc. 8 ”L. Blaga” Baia Mare – Șc. ”G. Coșbuc” Sighet 1-1; Șc. 3 ”D. Cantemir” Baia Mare – Șc. 8 ”L. Blaga” Baia Mare 1-2. Clasament: 1. Șc. 8 ”L. Blaga” Baia Mare – 4 p; 2. Șc. ”G. Coșbuc” Sighetu Marmației – 2 p; 3. Șc. 3 ”D. Cantemir” Baia Mare – 0 p.

• Finala mică: Șc. Poienile de sub Munte – Șc. ”G. Coșbuc” Sighetu Marmației 1-0.

• Finala mare: Șc. Finteușu Mic – Șc. 8 ”L. Blaga” Baia Mare 0-2.

• Clasamentul final: 1. Școala 8 ”Lucian Blaga” Baia Mare (prof. Nichita Țiplea); 2. Școala Finteușu Mic (prof. Ionuț Danciu); 3. Școala Poienile de sub Munte (prof. Florin Năsui); 4. Școala ”George Coșbuc” Sighetu Marmației (prof. Alin David); 5. Școala 3 ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare (prof. Sergiu Suciu); 6. Liceul ”Grigore Moisil” Târgu Lăpuș (prof. Cristian Leșe).

Școala 8 ”Lucian Blaga” Baia Mare s-a calificat la etapa de zonă, unde va întâlni campioanele județelor Bihor, Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

• Premii speciale • Golgheter: Raul Csukur (5 goluri) – Școala Finteușu Mic • Cel mai bun portar: Tudor Harabula – Școala ”George Coșbuc” Sighetu Marmației • Cel mai tehnic jucător: Răzvan Trăistaru – Școala ”George Coșbuc” Sighetu Marmației • Cel mai bun jucător: Alexandru Rad – Școala 8 ”Lucian Blaga” Baia Mare.

Din comisia de organizare au făcut parte profesorii Octavian Dragomir și Călin Borota, iar partidele au fost arbitrate de Vasile Mariș și Andrei Ardelean. Informații și foto furnizate de prof. Octavian Dragomir.