Cronica de film • Propaganda, la modă zilele acestea, dusă pe noi culmi

Fiind cu război la ușă, dar trăind vremuri moderne, vedem un război mediatic, informațional și propagandistic uriaș, la care trebuie să fim atenți. Evident, propaganda nu e de ieri, iar filmul n-a făcut niciodată pasul înapoi, așa ramură a Artei cum se dă. De la Goebbels la Stalin la Uncle Sam, toți s-au folosit de film. Luăm prin urmare două exemple recente de filme propagandistice, dar nu din cele grețoase.

• The pilot: a battle for survival / Letchik 2021 este un film rusesc ce spune povestea unui pilot sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial. De ani buni, rușii dau îna­inte cu filme care le glorifică eroii acelui război, fie ei tanchiști, piloți sau ce-or fi. Diferența e că filmul de față e bine făcut. Nu e de talia impresionantului “T-34 din 2018, care are și poveste frumoasă și acțiune plus umor. Aici, eroul nostru (al lor, mă rog) e pilot ce cade cu avionul și trebuie să se furișeze în spatele liniilor inamice și să supraviețuiască germanilor, vremii, fiarelor sălbatice. Cu un preț. Sigur, Pyotr Fyodorov nu e Leo DiCaprio, dar face față cu succes, credibil, rolului. Mai mult decât a supraviețui, el, eroul, în ciuda handicapului rezultat, revine la manșă, la fel ca alți piloți ruși din istorie, pentru a lupta pentru mama Rusie.

• Tot propagandistic dar exact de cealaltă parte a baricadei se află filmul britanic The king’s man 2021. Aici, deja celebra agenție secretă britanică, doar Ralph Fiennes e la al treilea film din serie, reușește să lupte, în zorii Primului Război Mondial, împotriva unei conspirații mondiale ce bate orice exces și exagerare de tip James Bond. Nu, serios, e atât de nerealistă ideea, încât devine simpatică. Să nu cădeți în plasa scenaristului, de a da crezare poveștii. Intenționat, se face un talmeș-balmeș în care britanicii noștri pe de o parte, de cealaltă un personaj secret machiavelic, manipulează lideri mondiali, de la țarul Rusiei prin Rasputin la președintele SUA și cancelarul Germaniei, ca să obțină supremația și să pornească un război mondial.

Plin de actori secundari de valoare, de la Rhys Ifans în rol de Rasputin, la Djimon Hounsou. Cumva, filmul se autoironizează, amestecă în glumă fapte, povești, legende, personaje istorice și imaginare. Are partea de nerealism amestecată cu umorul, care te atrage. Oricum, mult peste anterioarele Kings Men, ca producție și amploare a poveștii. Dar tot oarecum propagandistic, măreții spioni britanici sunt gata să rezolve orice problemă, în orice colț al lumii, fie și cu ajutorul unui berbec sau al unei prăjituri greșit otrăvite.