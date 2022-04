Cu vreo două săptămâni în urmă, mă sună prietenul, inginerul Ion Tătăran, pentru a mă invita în 9 aprilie la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, la un simpozion despre Vasile Lucaciu. Eveniment organizat de Asociația Generală a Românilor Uniți, Maramureș (președinte Janeta Ciocan). Mi-am rânduit timpul pentru eveniment și în sâmbăta consacrată evocării Leului de la Șișești am fost în primul rând. Mai ales că întâlnirea a stat sub semnul Legii 77/2022, prin care marele bărbat al istoriei noastre, cu vocație și argumente unioniste, a fost validat de Parlament și Președinția României ca erou al națiunii române. Așa scrie pe documentele oficiale: VASILE LUCACIU – erou al națiunii române!

Evenimentul i-a prilejuit amfitrionului nostru, dr. Teodor Ardelean, directorul instituției-gazdă, un discurs de zile mari, inspirat, documentat și extrem de iscoditor al timpului furtunos în care Tribunul a făcut efigie pentru o Românie Întreagă. Întâlnirea a fost binecuvântată de P.S. Vasile Bizău, episcopul greco-catolic al Maramureșului, care a făcut și o sinteză a personalității preotului greco-catolic, a omului politic, un stâlp al Marii Uniri. De altfel, P.S a subliniat că Episcopia și-a propus să facă o suită de manifestări în acest an, Anul Centenar al morții lui Lucaciu. Ca o prefață la oglinda simpozionului, a fost proiectat filmul „Pe urmele memorandiștilor”, realizat de neobositul col(r) Gavril Babiciu, care inițiază, sub egida Asociației „Renașterea Șișeșteană”, acțiuni de rezonanță întru păstrarea activă a memoriei lui Vasile Lucaciu. Rând pe rând, sub atentul comentariu al lui Teodor Ardelean, s-au perindat pe la microfon muzeografi, preoți, bibliotecari, profesori, jurnaliști, care au cercetat și au scris despre activitatea vastă a Leului de la Șișești.

Doamna Lucia Pop, muzeograf, l-a adus în discuție pe profesorul Blaga Mihoc, părintele Casei memoriale de la Șișești, vorbind și despre momentele de cotitură din viața lui Vasile Lucaciu. Dr. Viorel Câmpean, de la Biblioteca Județeană Satu Mare, a evocat legăturile lui Lucaciu cu localitatea Potău, de unde era și soția lui, Paulina, născută Șerbac. Col. Voicu Șichet a prezentat revista Eroii Neamului, unde activitatea celui elogiat în acest simpozion este des comentată. Apoi profesorul de istorie Lucian Miclăuș ne-a adus în atenție alte momente legate de Lucaciu. Cum a fost gestul credincioșilor din Borlești, care i-au cumpărat o Biblie. Am mai aflat că în urmă cu 32 de ani a fost botezată unitatea școlară care astăzi este Colegiul Național „Vasile Lucaciu.”

Preotul greco-catolic, Simion Mesaroș, care are argumente patetice pentru ideile sale, ne-a amintit un studiu despre opera scrisă a lui Vasile Lucaciu, al Ioanei Dragotă. A mai vorbit despre publicistul de excepție, care a fost Leul de la Șișești, aducând ca martor revista „Catolica”, scrisă de el, pe la anul 1890. Am remarcat și câteva idei de geopolitică actuală la părintele Mesaroș, care se referă la conflictul ruso-ucrainean, depistându-i și un substrat religios. Medicul Coriolan Pop a completat seria evocărilor cu întâmplări din biografia dumisale, legate de influența spiritului lui Lucaciu în colectivitatea în care s-a format. Col. Gavril Babiciu, ca un devotat și bun cunoscător al vieții și jertfei Leului de la Șișești, a explicat semnificația Legii care are ca titlu VASILE LUCACIU – erou al națiunii române.

Da, are un titlu mai rar întâlnit! Un român este declarat erou al națiunii sale. „Acolo unde a fost Vasile Lucaciu, a fost spiritul națiunii române!”, a spus colonelul Babiciu. Eu am prezentat cartea Adrianei Zaharia – „Constantin Lucaciu – o figură istorică necunoscută.” Am luminat-o puțin. În spiritul adevărului, trebuie amintit faptul că demersurile politice, pentru ca propunerea legislativă să devină Lege, au fost făcute din cele două județe, Maramureș și Satu Mare, unde figura lui Lucaciu este tutelară. A fost explicat traseul și poticnirile proiectului de lege. A avut două faze. Prima expunere de motive a fost semnată de parlamentarii Romeo Nicoară și Adrian Oros. Senatul a respins propunerea. A fost reluată în noua legislatură. De reluarea propunerii se leagă numele parlamentarilor Adrian Cozma și Călin Bota. Au avut câștig de cauză.

UDMR a votat împotrivă. Aceste date le-am desprins din comunicările simpozionului. Orice completare, dacă ar fi, este binevenită. Ambele echipe de parlamentari au meritele lor. Dar și inițiatorii din cele două județe. Istoria este a poporului român. Măreața faptă împlinită o salut cu toată reverența. Sâmbătă, 9 aprilie, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, a fost o sală plină. Mulțam tuturor! Viitorul are nevoie de trecut.