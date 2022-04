Patru școli din Maramureș participă la testarea internațională PISA

În perioada 4 aprilie – 30 mai, se desfășoară faza principală a cercetării PISA (Programme for International Student Assessment), studiu comparativ internațional, administrat o dată la trei ani, inițiat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și având ca scop măsurarea obiectivă, la nivel de sistem, a nivelului de dezvoltare a competențelor de bază ale elevilor de 15 ani, în trei domenii principale: lectură, matematică și științe.

La evaluarea internațională standardizată PISA participă toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări. Anul acesta este pentru prima dată când România susține această testare internațională în mod digitalizat deoarece, până în 2018, toți elevii români au susținut testarea doar pe suport hârtie. Începând cu acest an, elevii din toate statele participante susțin testul doar în format digitalizat. În sesiunea 2022 este implicat un eșantion reprezentativ, alcătuit din elevi ai mai multor școli din România, dintre patru din județul Maramureș: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Liceul Teoretic „Németh László” Baia Mare, Liceul Borșa și Școala Profesională Poienile de sub Munte. Evaluarea PISA pune accent pe competențele necesare pentru viața personală, socială sau pentru integrarea pe piața muncii, punându-se în principal accentul pe aplicarea cunoștințelor elevilor în situații concrete de viață, adică pe ceea ce elevii participanți la testare știu și pot să facă în mod concret, cu ceea ce au învățat de-a lungul timpului.