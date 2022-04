FC Suciu de Sus, detronat de la șefia Seriei Sud

A fost o nouă etapă în fotbalul județean, inclusiv etapă plină și în Liga 5, rundă care ne-a oferit o surpriză la nivelul Ligii 4. Mai exact în Seria Sud, unde liderul s-a schimbat, FC Suciu de Sus pierzând la CS Fărcașa, echipă de mijlocul clasamentului. Noul lider a devenit Lăpușul Tg. Lăpuș, însă în cărți pentru adjudecarea seriei mai sunt de luat în calcul alte trei echipe, diferența de puncte fiind surmontabilă. Dincolo, în Seria Nord, CSM Sighetu Marmației este de neoprit, având un avans de șapte puncte, avans care poate fi mărit după intermediara de miercuri.

A reînceput și Seria I din Liga 5, cu 8 echipe angrenate în competiție, serie condusă de Dinamic Groși. În cealaltă serie, liderul rămâne același, Gloria Sălsig, lider care poate fi detronat în orice moment.

• Liga 4. Seria Sud, etapa 16: ASCF Lăpuș R – Gloria Tăuții Mă­ghe­răuș 4-3; Rapid Satu Nou de Sus – Unirea Șișești 0-5; Viitorul Ulmeni – CS Seini 2-4; Bradul Groșii Țibleșului – CSO Minerul Baia Sprie 1-5; CS Fărcașa – FC Suciu de Sus 1-0; AS Carmen Satulung – Lăpușul Târgu Lăpuș 0-4. Clasamentul: 1. Lăpușul Tg. Lăpuș – 40 p; 2. FC Suciu de Sus – 39 p; 3. Minerul Baia Sprie – 36 p; 4. Unirea Șișești – 35 p (15 j); 5. Gloria Tăuții Măgherăuș – 34 p (15 j); 6. CS Fărcașa – 23 p; 7. CS Seini – 17 p; 8. ASCF Lăpuș R – 16 p; 9. Rapid Satu Nou de Sus – 13 p (15 j); 10. Bradul Groșii Țibleșului – 10 p; 11. Viitorul Ulmeni – 9 p; 12. AS Carmen Satulung – 2 p (15 j).

• Liga 4. Seria Nord, etapa 13: Salina Ocna Șugatag – AS Remeți 6-3; Avântul Bârsana – Recolta Săliștea de Sus 3-2; Bradul Vișeu de Sus – Zorile Moisei 1-0; Iza Dragomirești – CSM Sighetu Marmației 1-4. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 36 p; 2. Bradul Vișeu de Sus – 29 p; 3. Salina Ocna Șugatag – 26 p; 4. Avântul Bârsana – 25 p; 5. Zorile Moisei – 24 p; 6. Recolta Săliștea de Sus – 23 p; 7. Iza Dragomirești – 8 p; 8. CSO Borșa – 7 p; 9. AS Remeți – 6 p; 10. Metalul Bogdan Vodă – 5 p.

• Liga 5. Seria I, etapa 8: Gloria Chechiș – Fulgerul Lăschia 2-4; Dinamic Groși – Gloria Culcea 4-2; Viitorul Copalnic Mănăștur – Speranța Cernești 1-2; Progresul Dumbrăvița – Viitorul Gârdani 0-6. Clasamentul: 1. Dinamic Groși – 20 p; 2. Viitorul Gârdani – 19 p; 3. Gloria Culcea – 16 p; 4. Viitorul Copalnic Mă­năștur – 12 p; 5. Speranța Cernești – 9 p; 6. Fulgerul Lăschia – 9 p; 7. Gloria Chechiș – 9 p; 8. Progresul Dumbrăvița – 0 p.

• Liga 5. Seria II, etapa 12: Speranța Fersig – Gloria Sălsig 0-11; AS Mireșu Mare – CS Unirea Săsar 3-5; Cetate Remetea Chioarului – AS Fotbal Ulmeni 3-0 (la ”masa verde”); Măgura Coaș – PHP Iadăra 1-3; ACS Satu Nou de Jos a stat. Clasamentul: 1. Gloria Sălsig – 25 p; 2. CS Unirea Săsar – 23 p; 3. PHP Iadăra – 22 p; 4. ACS Satu Nou de Jos – 19 p; 5. Măgura Coaș – 18 p; 6. AS Mireșu Mare – 13 p; 7. AS Fotbal Ulmeni – 9 p; 8. Cetate Remetea Chioarului – 6 p; 9. Speranța Fersig – 3 p.