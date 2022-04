Încrederea în vocile tinere

S-a împlinit un an de când am descoperit un grup de tineri, elevi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, care au provocat spectacolul prețuirii poeziei, ei înșiși făcând parte din captivantul decor. Fiind autori de inspirate texte lirice. Sunt cunoscuți sub numele de Cenaclul „Voci eminesciene.” Președinte, elevul Bogdan Vanca. Având în preajmă profesori care au intuit în ei magia configurațiilor sufletului tânăr și le susțin aventura serafică a imaginației, starea febrilă a căutării de sine. Le-am fost alături la câteva manifestări reușite, convingătoare, izvorâte din dorința de a se descoperi prin mijlocirea cuvântului. Cea mai recentă a fost dedicată poetului Nichita Stănescu, pe 31 martie, la Biblioteca județeană. La tinerii mei prieteni am descoperit crezul că poezia este limba pe care o vorbește sufletul. Semne clare de maturitate în abordarea unui subiect care nu mai ține seama de norma didactică.

Sub acest ecuson, i-am invitat la Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj (președinta Filialei Cluj este criticul literar Irina Petraș ), pentru o ședință de cenaclu, în care pe lângă citirea poemelor scrise de ei, am introdus și comentariul. Venit din partea autorilor consacrați, membri ai Uniunii Scriitorilor din România. La întâlnirea din 13 aprilie, au onorat cenaclul tinerilor eminescieni poetele Ioana Ileana Ștețco și Elena Cărăușan. Au intrat pe poarta Reprezentanței Scriitorilor din Maramureș tinerii autori Nicole Bărbuș, Andra Cionca, Flavia Miclăuș, Teodora Mugur, Andreas Mureșan, Camelia Nistor, Patrik Tarța și președintele cenaclului, Bogdan Vanca. Fiind însoțiți de profesoara Cândea Dana Monica, încrezătoare în farmecul lingvistic și tâlcul din poemele tinerilor eminescieni. Încrederea ei este o garanție sigură pentru aripi.

Fiecare tânăr a citit câte trei sau patru poezii, suportul liric necesar pentru comentarii. Cele două poete, cu experiență în domeniul scrisului, au făcut scurte analize ale creațiilor. Redau câteva opinii. Poeta Elena Cărăușan, și cu experiență didactică, a împletit fericit și argumentat rolul artei, al poeziei, în viața omului. Apoi a mai spus: „Am asistat la lectura unor poezii care m-au convins. Această vârstă lirică, cu toate întrebările ei, este o garanție pentru viitor. Aveți, dragi tineri, o maturitate evidentă în gândirea exprimată poetic, fiecare în parte sunteți un fel individual de asumare a cuvântului. De aceea, iubiți-vă cuvintele, că sunteți pe drumul bun.”

Poeta Ioana Ileana Ștețco a purtat un dialog cu tinerii eminescieni despre rostul creației, dar și despre poeții consacrați care le-au intrat în suflet. Apoi a apreciat cu cât farmec personal au încărcat forța cuvântului. „Creațiile voastre, le-a spus poeta, au aerul generației din care faceți parte. Este nevoie de multă muncă! Văd în voi seriozitate și dorința de a duce mesajul poeziei mai departe. Nu uitați, aveți o lume de cucerit!” Deși deprins cu atmosfera poeziei lor, lectura de la Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor, a avut, pentru mine, un impact în plus. Am mai deslușit o exuberantă vitalitate, o sondare a tainelor vârstei lor. Povești lirice despre viață și moarte, despre pierderi și regăsiri, despre iubiri fluide, dar și pledoarii pentru capacitatea ființei umane de a lua totul de la capăt. O deschidere spre inefabil a unor convorbiri lăuntrice. Am simțit că se feresc, instinctiv, de pericolul cărărilor bătute, căutând fiecare un sunet propriu.

Întâlnirile cu tinerii de la „Voci eminesciene,” la sediul Reprezentanței, vor fi periodice. Dacă și alții vor să ne caute, ușa este deschisă. Că așa mi-am propus, la înființarea Reprezentanței Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, să-i sprijinim pe cei tineri. Să le acordăm încredere prin optica analizei textului. Cu tinerii eminescieni am deschis o cale de bun augur.