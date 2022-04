Din 2022 – politicile UE încurajează performanţa şi agricultura eco

Schimbare de optică a politicilor agricole europene de anul viitor. Astfel, se va pune accent mai mult pe performanţă, nu doar pe conformitate, iar aceasta va trebui obţinută cu folosirea cât mai redusă a îngrăşimintelor chimice şi a pesticidelor.

„Se schimbă puţin optica şi pentru performanţă. Astfel, de anul viitor, în agricultură se vor introduce o serie de eco-scheme, mai ales pentru terenul arabil. Concret, este vorba despre anumite sume în plus, pentru a-i determina pe fermieri să producă mai mult ecologic, cu o mai puţină folosire a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor. Ei având un deficit de venit, din această cauză, sumele primite ca şi compensare vor fi mai mari. Oarecum aceasta ar fi o agricultură mai performantă, însă vine şi în sprijinul consumatorului, prin calitatea produselor. Dar aici nu vorbim doar despre produsele autohtone, ci şi de cele importate care ajung la consumatorul fi­nal, adică românul. Importurile de produse agricole, care au atins cifre foarte mari în ultima perioadă, din păcate, sunt foarte greu de controlat. Asta în condiţiile în care tot vorbim că România are potenţial agricol, are suprafeţe extinse pentru agricultură…” – a explicat Ioan Florin Urs, dir. exec. APIA Maramureş.