Cum se acordă voucherele de vacanță în acest an?

Ordinul prin care profesorii și angajații din învățământul de stat primesc vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 de lei, pentru anul 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial. Aceste vouchere vor fi emise doar pe suport electronic.

”În ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanță în anul 2022, Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 3.498 din data de 31 martie 2022 care stabilește modalitatea de acordare a acestora pentru unitățile/ instituțiile de învățământ de stat. În ordinul ME este stipulat că voucherele se emit doar pe suport electronic și sunt în cuantum de 1.450 lei. De aceste vouchere beneficiază personalul încadrat în uni­tățile/ instituțiile de învă­ță­mânt de stat care a desfășurat activitate în cursul anului 2022, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul aflat în situațiile prevăzute la art. 145 alin. 4 din Co­dul muncii”, explică Ioana-Simina Prodan, consilier juridic al Sindicatului Liber din În­vă­țământ Maramureș (SLI MM). Pentru personalul angajat în sistem de cumul/ plata cu ora, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorii unde beneficiarii au funcția de bază, salariatul având obligația de a depune la unitate o declarație, în scris, în care să precizeze angajatorului unde au funcția de bază. ”De asemenea, beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/ instituția angajatoare în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului ME în Monitorul Oficial”, adaugă Ioana-Simina Prodan, consilier juridic SLI MM. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță este de un an de la data alimentării suportului electronic. ”Potrivit art. 76 alin. (3) lit. h Codul fiscal, voucherele de vacanță sunt considerate venituri de natură salarială și asimilate salariilor pentru care se va suporta impozit pe venit în cotă de 10% aplicat la valoarea nominală și nu se datorează contribuții sociale obligatorii”, concluzionează Ioana-Simina Prodan, consilier juridic SLI MM.