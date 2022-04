În caz că celebrul neamţ (Herr Alzheimer) nu ne joacă feste, am mai pus poza în ziar şi am atras atenţia că cineva a făcut mişto de tabla de intrare în comuna Boiu Mare şi a şters „I”-ul, lăsând calificativul de „Bou Mare” în loc. Aparent, am observat degeaba, e tot aşa tabla, din toamnă. Dacă ei aşa simt… aşa să rămână!