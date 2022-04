Meşteşugul încondeierii ouălor, predat copiilor, la Muzeul Satului

Satul din inima oraşului Baia Mare a adunat, marți, copii dornici să înveţe obiceiurile vechi ce se practică în Maramureş. De data aceasta, participanţii au învăţat meşteşugul încondeierii ouălor. Dascăl le-a fost meşterul popular Reghina Cosma din Rogoz. Copiii au fost receptivi şi entuziasmaţi de noua lecţie predată în cadrul atelierului de împistrit ouă. Ei şi-au exprimat dorinţa de a recurge la această tehnică şi acasă.

Meşterul popular, Reghina Cosma, din Ţara Lăpuşului, a învăţat de mică, de la bunica ei, să încondeieze ouăle cu un condei special şi cu ceară de albine. De atunci meşterul popular a respectat cu sfinţenie această tradiţie. Mai mult, Reghina Cosma a avut mulţi ucenici din rândul copiilor şi crede cu tărie că tradiţia încondeierii ouălor nu se va pierde în Rogoz, ci va fi dusă mai departe.

Eu le arăt copiilor cum se încondeiază ouăle cu ceară de albine. În Ro­goz obişnuim ca în joia din Săptămâna Patimilor să fierbem ouăle, că trebuie să fie reci. Vinerea ne ocupăm de vopsit, de încondeiatul ouălor. Păstrăm cu mare sfinţenie acest obicei. Eu am învăţat de la bunica. Noi mereu încondeiam 10-15 ouă. Le duceam în Noaptea de Înviere la biserică, ciocneam cu părintele şi apoi le dădeam la copii, la rudenii. Sunt singurul meşter din zonă care ştiu, dar am fost la şcoală, i-am învăţat pe copii. Are şanse să meargă mai departe tradiţia. Au venit elevi şi din Suceava, deşi au şi ei obiceiul încondeierii, dar au vrut să înveţe după stilul nostru” – a spus Reghina Cosma.

Meşterul mai spune că pentru această metodă de încondeiere ai nevoie de un condei, de un băţ cu un ac de cupru pe care îl încălzeşti la flacăra unei lumânări. Apoi îl introduci în ceara de albine şi ulterior pe ou. Desenezi cu acel condei diferite elemente: unelte agricole, frunze, flori, crucea, spicele de grâu, după cum ai imaginaţie.

Participanţii la atelierul de împistrit ouă de la Muzeul Satului au fost încântaţi de cele învăţate.

“Am învăţat cum să încondeiez ouă cu ceară de albine. Mi se pare o metodă foarte frumoasă. Voi încerca şi acasă. Nu ştiu dacă am condei, dar voi improviza. Noi, acasă, ouăle le vopsim cu vopsea curată, sau în ciorap, cu ceapă sau pur şi simplu cu plantele”, a relatat Ariana Preda, în vârstă de 12 ani.

Petru se străduia să scrie pe ou, “Hristos a Înviat”. El a mărturisit că, pentru el, experienţa de la muzeu a fost “foarte interesantă. Nu am mai încondeiat niciodată, ouă. Noi, acasă, le vopsim”.

La atelier a fost prezentă şi una din nepoatele Reghinei Cosma din Rogoz, Georgiana. În vârstă de 11 ani, fetiţa a explicat pas cu pas cum se face încondeiatul ouălor, dovedind că e pasionată de tehnica învăţată de la bunica.

“Pentru mine e foarte frumos acest obicei. Am moştenit de la bunica Re­ghina. De câţiva ani tot fac. E o activitate foarte plăcută. Mai am o surioară care face şi ea, e la început. La noi, se fac vinerea ouăle încondeiate cu unelte agricole. La mine acasă, mami nu face. Doar eu fac la bunica să dau ouă roşii la copii. Mai facem cu frunze, cu plante, cu ceapă. Avem nevoie de o lumânare, de ceară de albine. Băgăm condeiul în lumânare să se încălzească, apoi în ceară. Oul se împarte în patru şi poţi să faci model” – a arătat Georgiana.

De Paşti, în Rogoz se păstrează încă obiceiul “umblatului în ptiez”. Fete şi băieţi umblă pe la casele oamenilor, primesc ouă încondeiate. Se spune că e bine ca în casă să îţi intre prima dată un băiat.

“Mergem la slujba de Înviere cu două ouă roşii în traistă şi trebuie să avem o lumânare ca să ne luăm lumina. Stăm la slujbă. Când venim acasă, ciocnim ouăle şi spunem Hristos a Înviat, noi, membrii familiei, apoi mergem şi mâncăm păscuţă, acea prescură cu vin. Eventual mâncăm oul, dacă nu, când ne trezim. Când ne trezim pu­nem un ou roşu în lighean şi ne spălăm ca să fim frumoşi tot anul. Apoi mâncăm şi aşteptăm copiii să vină în ptiez, după ou roşu. Dacă vine băiat, ne merge bine tot anul” – a precizat Reghina Cosma.