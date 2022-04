Meşteşugul supravieţuieşte! Draniţe se mai fac, dar s-au scumpit

Una dintre ultimele echipe ce fac draniţe în Maramureş poate fi văzută la treabă în satul Breb, chiar la intrare. Oamenii lui Petru Tiran sunt la muncă, deşi vremurile sunt ciudate, după cum ne spune chiar el.

„Am cinci oameni acum la draniţe, din care doi sunt cei pe care i-aţi prins că erau acasă în concedii, din străinătate. Au tot rămas, că fac şi aici mia de euro de muncesc, nu? Fără cazări scumpe în Europa, îs acasă. Nu ne-a afectat pandemia cât scumpirea materialelor. Mi-am băgat toţi banii disponibili în lemn, că nu ştii cât se mai scumpeşte. Cerere de draniţe ar fi, dar sunt tot mai puţini care îşi permit. S-a ajuns la 1,30 lei bucata… e scump deja! Am făcut recent 60.000 de bucăţi pentru Valea Vaserului, la un sătuc de vacanţă cu case vechi. Acum îmbrăcăm o casă veche din Berinţa, restaurată. Am mai îmbrăcat în şindrilă o biserică mare şi suntem în discuţii pentru o alta, cu acoperişul aproape distrus, în Hărniceşti. Şi o biserică greco-catolică, în vecini, aici, o puteţi vedea. Aşa zic eu, că cine va avea bani va cumpăra în continuare draniţe. Nu numai pentru că sunt tradiţionale…vă zic sincer că am văzut draniţe vechi de 40 de ani, ce arătau mai bine decât tabla de doar 8 ani pusă! Depinde cum îs făcute şi întreţinute!” – spune Petru Tiran.