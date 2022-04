Amenzi și permise reținute în Borșa și Baia Mare

Marți, între orele 22-02, polițiștii rutieri au executat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care conduc autoturisme sub influența alcoolului.

• În Borșa, polițiștii au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.100 lei, iar ca măsuri complementare au dispus reținerea a 3 permise pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a unui certificat de înmatriculare.

În jurul miezului nopții, polițiștii au depistat pe strada Dragoș Vodă un autoturism, la volanul căruia au identificat un bărbat, de 32 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

• Polițiștii băimăreni au fost sesizați că, pe strada Bogdan Vodă, din municipiu, un conducător auto ar fi circulat pe drumurile publice aflându-se sub influența alcoolului.

În zona semnalată de apelant, polițiștii au identificat lângă un autoturism, un bărbat, de 59 de ani, din Baia Mare. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cei doi bărbați, din Borșa și Baia Mare, au fost conduși la spital în vederea prelevării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei din sânge, iar pe numele lor s-au întocmit dosare penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.