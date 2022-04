Olimpiada Națională de Matematică • Șincaiștii, medalii de argint și bronz

10 elevi ai Colegiului Național “Gheorghe Șincai” Baia Mare au participat la Olimpiada Națională de Matematică, obținând rezultate foarte bune.

Zlampareț David (cla­sa a V-a, prof. preg. Boroica Gheorghe) a bifat medalie de bronz SSMR, Filip Andrei (clasa a V-a, prof. preg. Boroica Gheorghe) – participare, Rus Bucur Ariana Cezara (clasa a V-a, prof. preg. Pop Adrian) – mențiune de onoare, Vălean David Norbert (clasa a VI-a, prof. preg. Bojor Florin) – mențiune MEC și medalie de argint SSMR, Sestak Luca (clasa a VI-a, prof. preg. Bojor Florin) – participare, Sturza Tudor Laurențiu (clasa a VI-a, prof. preg. Bojor Florin) – participare, Lazăr David Alexandru (clasa a VII-a, prof. preg. Mușuroia Nicolae) – medalie de bronz SSMR, Mare Lucas (clasa a VIII-a, prof. preg. Boroica Gheorghe) – participare, Rogozsan Robert (clasa a XI-a, prof. preg. Boroica Gheorghe) – medalie de argint SSMR, iar Dumitriu Marian (clasa a XI-a, prof. preg. Bojor Florin) – medalie de argint.