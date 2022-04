Organizația Internațională a Muncii a sărbătorit și în acest an, în 28 aprilie, Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă pentru a promova prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial.

Deviza anunțată pentru acest an este: “Consolidarea dialogului social către o cultură a securității și sănătății. Ce am învățat din criza COVID-19?” În aceeași zi au fost comemorate victimele accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale. Inspectorii de muncă maramureșeni au arătat că, în ultimii ani, se constată o scădere a numărului total de accidentați față de anii anteriori (o medie de aproximativ 4.750 persoane în 2020-2021 față de mai mult de 5.800 în 2018-2019). O descreștere accentuată a avut-o și numărul de persoane care și-au pierdut viața în accidente de muncă (de la 278 în 2019 la 153 în 2021). Evoluția negativă a accidentelor de muncă a fost determinată în primul rând de modificările aduse de pandemia COVID-19, de la amenințarea imediată a dobândirii virusului, până la pierderea de locuri de muncă pe scară largă în sectoare cheie, închiderea afacerilor, restricții privind mobilitatea și călătoriile aeriene, carantină, închiderea școlilor și altele.

„Pandemia a expus toți lucrătorii și oamenii din lume la riscul de infectare cu noul coronavirus. Unii lucrători au fost expuși în mod special acestui risc, cum ar fi cei din asistența socială și de la urgență. Conform analizei O.I.M., până la 20-30% din cazurile de COVID-19 pot fi atribuite expunerii de la locul de muncă în unele țări și 14% din totalul infectărilor au fost ale lucrătorilor din sănătate. Măsurile de atenuare a răspândirii virusului au introdus alte riscuri, cum ar fi riscurile chimice, determinate de utilizarea frecventă a soluțiilor de curățenie și dezinfecție. Trecerea la noi forme de aranjamente de muncă, precum răspândirea pe scară largă a telemuncii, a prezentat multe oportunități pentru lucrători, dar și potențiale riscuri de SSM, în special, riscuri psihosociale și de violență. Inspecția Muncii a aderat la preocupările internaționale în domeniu, implicându-se activ, prin acte normative, îndrumări, controale și activități de informare-conștientizare on-line, în combaterea răspândirii efectelor pandemiei COVID-19 și în consolidarea sistemelor SSM”, a punctat inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, Dragoș Năcuță.