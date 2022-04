Nedumerire: Trei drumuri paralele între Baia Mare – Baia Sprie?

Am revenit la faţa locului, la superba centură pe care o face Baia Sprie dinspre Satu Nou de Sus/Penitenciar şi Tăuţi/Baia Sprie. Nu au reînceput lucrările în forţă, se lucrează firav la pista de biciclete. La locul întreruperii, în imediata vecinătate este o stranie baltă cu debarcader.

Am rămas însă cu o nedumerire. Acest drum e paralel cu DN18 Baia Mare – Baia Sprie etc. Între ele undeva, e schiţată a fi centura oraşului Baia Mare, recent prezentată. Se suprapune cu centura băispriană sau va fi un al treilea drum, paralel? Desigur, sunt observaţii şi la actuala lucrare, nu la ea „per se” cât la accesul acolo. Pentru că în pur stil românesc, din centura Băii Mari spre Satu Nou de Sus şi penitenciar, drumul e ca bombardat, se circulă cu viteza a doua, în slalom uriaş.

În concluzie, ca să dai în viitoarea superbă autostradă de centură, trebuie să dai înainte în gropi. Dar vei avea de ales între trei variante, probabil.