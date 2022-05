ÎPS Andrei Andreicuţ a revenit în satul natal

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a revenit în satul natal, Oarța de Sus, cu prilejul hramului bisericii parohiale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Toma.

Este o tradiţie ca ierarhul să participe an de an în a doua duminică după Paşti, la Sfânta Liturghie din satul copilăriei sale.

La finalul slujbei, preotul paroh Dumitru Vlad a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru purtarea de grijă pe care o are față de credincioșii din Oarța de Sus, iar ÎPS Andrei Andreicuţ a oferit cărți duhovnicești tuturor copiilor prezenți.