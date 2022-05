Patric Iluț, două concursuri în Viena

Patric Iluț a avut un final de săptămână, recent încheiat, extrem de încărcat, fiind prezent la două competiții majore. Tânărul sportiv băimărean a făcut un minitur de forță în capitala Austriei, Viena, unde a participat la 2 concursuri, la 2 discipline diferite (street și bowl), în decurs de doar 2 zile.

Sâmbătă, 30 aprilie, Patric a participat la concursul Best Foot Forward, etapă din cel mai mare circuit european de skateboarding street, concurs cu worldranking, unde a obținut locul 2 la categoria sub 16 ani. La etapa din Viena, desfășurată în skateparkul Copa Beach, au participat 52 de sportivi din Austria, Germania, USA, Israel, Danemarca, Olanda şi Ungaria, Patric fiind singurul reprezentant al României.

A doua zi, duminică, 1 mai, Patric s-a înscris și la evenimentul Vienna Bowl Riders, concurs internațional de skateboarding bowl, unde a reușit să obțină locul 1 la categoria sub 16 ani. La evenimentul “Vienna Bowl Riders”, eveniment cu worldranking, au participat 62 de sportivi din Austria, Germania, Franța, USA, Belgia, Slovenia, Cehia, Canada și Italia, Patric fiind, din nou, singurul reprezentant al României.

“A fost superb tot: de la organizare până la atmosfera de concurs. Public de nota 10! Mă bu­cur enorm că am reușit să mă clasez așa de bine la ambele contest-uri și sper să continui tot așa sezonul acesta!”, a declarat Patric Iluț.

Patric nu are timp de odihnă, el urmând să participe la 2 evenimente de nivel mondial în luna mai. În 14 mai, la Maribor, respectiv în perioada 26-28 mai, la Budapesta.