Ultimele șase săptămâni de școală

Preșcolarii și elevii au revenit ieri în grădinițe și școli pentru ultima perioadă alocată cursurilor (șase săptămâni) în acest an școlar, înainte de începerea vacanței de vară. Pentru cei mai mulți elevi, cursurile vor dura până vineri, 10 iunie, însă pentru cei din clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, 27 mai va fi ultima zi alocată orelor la școală. Și elevii de clasa a VIII-a vor finaliza mai repede cursurile, mai exact în 3 iunie. Singurii care vor pune punct școlii mai târziu, în 1 iulie, sunt elevii din clasele învățământului liceal, filiera tehnologică și învățământul profesional.

• ultimul an școlar cu teze?

Pentru elevii care vor termina cursurile în data de 27 mai (clasele a XII-a și a XIII-a seral și frecvență redusă), săptămâna 2-6 mai prevede administrarea tezelor. Elevii de clasa a VIII-a vor susține tezele cel mai probabil în următoarele două săptămâni. În cazul celorlalți elevi, care încheie cursurile pe 10 iunie, lucrările semestriale vor fi susținute din 16 mai încolo. Acest an școlar ar putea fi însă ultimul în care tezele se dau obligatoriu. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că susține eliminarea obligativității tezelor, idee pusă deja în analiză după ce raportările din școli au arătat că administrarea acestor lucrări semestriale nu mai are relevanța scontată.

• evaluări naționale…

Potrivit calendarului, luna aceasta vor fi administrate evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii elevi testați vor fi cei de clasa a II-a, iar evaluarea va avea loc după cum urmează: Scris – Limba română – 10 mai, Scris – Limba maternă – 10 mai, Citit – Limba română – 11 mai, Citit – Limba maternă – 11 mai, Matematică – 12 mai, Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 mai. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a se va derula astfel: Limba română – 17 mai, Matematică – 18 mai, Limba maternă – 19 mai. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are următorul calendar: Limbă și comunicare – 25 mai, Matematică și Științe ale naturii – 26 mai.

• … și înscrieri pentru examene

Luna aceasta, între 23 și 27 mai, candidații se vor putea înscrie pentru prima sesiune a examenului național de bacalaureat. Evaluarea competențelor (lingvistice și digitale) este prevăzută pentru intervalul 6-15 iunie. Probele scrise ale bacalaureatului se vor desfășura după cum urmează: Limba și literatura română (20 iunie), Proba obligatorie a profilului (21 iunie), Proba la alegere a profilului și specializării (22 iunie), Limba și literatura maternă (23 iunie). Pentru Evaluarea Națională, absolvenții de clasa a VIII-a se vor putea înscrie între 30 mai și 3 iunie. Probele sunt planificate astfel: Limba și literatura română, 14 iunie; Matematică, 16 iunie; Limba și literatura maternă, 17 iunie.

• până atunci – sesiune specială de bac

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2022 va începe pe 11 mai, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial. Această sesiune este pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de Bacalaureat din acest an. Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen se va face în zilele de 9 și 10 mai.

• profesorii care dau meditații, obligați la case de marcat

În ultima săptămână de vacanță, ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice (2022). Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. În situația în care contribuabilul care obține venituri din activități independente încasează integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populație, acesta are obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.