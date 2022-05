Concurs de scurtmetraje

Interact Club Baia Mare organizează mâi­ne, 7 mai, de la ora 12, la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare, etapa locală a concursului de scurtmetraje “We like to movie”, ediția a VI-a.

Cel mai bun scurtmetraj va avea șansa să participe la etapa națională a concursului unde va concura pentru premii în valoare de peste 1.500 de lei.