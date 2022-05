În Băița de sub Codru • Investiții din bugetul local

Autoritățile din Băița de sub Codru se apropie de finalizarea căminului cultural. Se lucrează la exterior chiar dacă sporadic și cam de mult. Sunt ajunse la 90% lucrările, spune primarul Aurel Dumuța, care a demarat investițiile după ce buget are. Astfel, tot din bani locali se lucrează la doi kilometri de rigole și podețe, ca o canalizare pluvială. Are și proiecte depuse, care însă sunt în așteptare: eficientizarea ener­getică a Primăriei, dispensarului și școlii, iluminat stradal nou, două drumuri comunale de asfaltat și marele vis al zonei, rețeaua de gaz, parcă tot mai puțin palpabilă de când a început războiul.