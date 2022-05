Expoziții de artă la Colonia Pictorilor

La Colonia Pictorilor au fost vernisate două expoziții, una a artiștilor plastici profesioniști, dedicată Zilei Artistului Plastic Băimărean (Galeria Hollósy) și atestatul de arte vizuale al liceenilor de la Colegiul de Arte Baia Mare (Pavilionul Réti/Grünwald).

Dacă prima expoziție poate fi admirată pe parcursul lunilor mai și iunie, cea de-a doua expoziție cu lucrările liceenilor va putea fi văzută doar în această lună. Expoziția absolvenților Colegiului de Arte a fost organizată în premieră la Colonia Pictorilor.

„Expoziția are o semnificație inedită prin faptul că se derulează sub semnul unui dialog, în tandem cu Ziua Artistului Plastic Băimărean, adică dialogul dintre două generații, cel al viitorilor artiști, respectiv cel al artiștilor consacrați”, a spus prof. Eniko Botiș.

Expoziția cuprinde lucrările de atestat pentru competența profesională a elevilor aflați în ultimul an de liceu la Colegiul de Artă, de la secțiile Arte plastice, atelierele de grafică, ceramică și textile, sub directa coordonare a profesorilor de specialitate Mihai Ciplea, Anca Băbuţa, respectiv Andreea Șchiopu.

Atestatul constă în realizarea unei lucrări ce însumează atât tehnicile învățate, cât și caracteristicile limbajului plastic, specifice genului abordat.

Printre temele abordate au fost evidențiate: visarea, comunicarea, geneza, utopia. Despre lucrările liceenilor, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare, Laura Ghinea, a arătat că sunt “avangardiste, cu o altă viziune, și, tehnic, ei se pot exprima mai ușor. Artiștii băimăreni sunt talentați și recunoscuți”.