România Universalis • Doi muzicieni de valoare, Ștefan Doniga și Diana Jipa, și-au început turneul național din Baia Mare

Pianistul Ștefan Doniga și violonista Diana Jipa au cântat în 5 mai, în premieră, pe o scenă din Baia Mare. Mai mult, cei doi muzicieni au decis să înceapă turneul național “România Universalis” din acest spațiu cultural.

“Arta e o oglindă a realității”

“Este o mare onoare, o mare bucurie și vă suntem recunoscători. Este un loc în care nu am ajuns. Și sufeream. Eu am fost în Baia Mare acum aproape 30 de ani când am luat un premiu aici la olimpiada muzicală, era primul meu premiu. De aceea sufeream că nu am ajuns în Baia Mare, sufeream pentru că nu am ajuns să ne purtăm ideile și să ne purtăm proiectele, de a plasa ideile și muzica noastră în contextul vieții actuale”, a punctat pianistul Ștefan Doniga.

Artistul a mai evidențiat că scopul lor nu este doar acela de a bucura inimile și auzul cu sunetele armonioase ale muzicii, ci vor ceva mai mult: să transmită mesaje.

“Ceea ce facem noi nu este doar să prezentăm recitaluri și să cântăm. Noi articulăm sensul muzicii clasice într-un context pe care îl considerăm necesar a fi înțeles. Noi întotdeauna dorim să spunem mai mult decât sunete și decât armonii frumoase și profesionist făcute și puse în practică prin ceea ce facem. Ne dorim să sprijinim idei și necesități. Arta e o oglindă a realității. Încercăm să oglindim prin arta noastră ceea ce considerăm că e necesar a fi cunoscut, a fi spus și a fi transmis pentru educație. Ne adresăm în primul rând generațiilor care vin. În felul acesta ne construim ideile. De aceea e o mare bucurie să ducem cu un pas înainte, un pas mai departe, ceea ce făceam, ajungând aici în Baia Mare”, a mai adăugat Ștefan Doniga.

Un mesaj către toleranță și deschidere

Cei doi muzicieni au arătat că aici, în Baia Mare, au găsit oameni valoroși care i-au înțeles și cu care au rezonat puternic în privința anumitor idei. Repertoriul pianistului Ștefan Doniga și al violonistei Diana Jipa a inclus doar lucrări ce aparțin compozitorilor români.

“Proiectul din seara aceasta este o colecție de muzică românească, cu lucrări compuse de compozitori români, de diferite etnii: armeni, germani, maghiari, italieni, evrei, polonezi, toate aceste culturi au construit acest conglomerat unic pe harta Europei și a lumii, numit cultura română. Noi trebuie să afirmăm acest lucru ca un element de identitate care să ne probeze deschiderea, toleranța, bogăția. Asta vrem să transmitem în primul rând către copii. Este un moment dramatic din punct de vedere geopolitic în care o astfel de idee are o importanță capitală. Cât de important este să îi înțelegem pe cei de lângă noi care nu sunt ca noi, să îi tolerăm. Dacă astfel de lucruri ar fi înțelese, drame care se petrec la câțiva km de noi nu și-ar avea locul pentru că oricum nu își au locul în istoria secolului XXI”, a mai spus Ștefan Doniga. După un popas național în Baia Mare, Zalău, Satu Mare și Oradea, cei doi artiști se vor deplasa în Maroc, acolo unde vor susține o serie de concerte pentru a aniversa 60 de ani de relații diplomatice între România și Maroc. Apoi, artiștii vor relua turneul național România Universalis, dedicat împlinirii a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.