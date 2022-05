Gura lumii☺A treia sală de sport?

O comună din Maramureş se pregăteşte să facă cea de-a treia sală de sport. Poate le-o fi trebuind, dar ne amintim exemplele de gen din judeţ, de risipă de bani. Numai pentru c-au fost finanţări.

Ocna Şugatag are două săli de sport din care una, după vreo 5 ani, abia a primit canalizare, deversa lângă zid, în câmp. Iar Rozavlea are două săli de sport una vizavi de cealaltă. Degeaba. Urmează, cu voia dvs., bazinele școlare de înot, ce se vor lansa cu mare pompă şi se vor folosi un pic, după care se vor ţine sub cheie, costurile de întreţinere fiind de multe mii de euro lunar… Revenim şi cu pompele de încărcare de maşini electrice, dar după tăierile de panglici, da?