Pivot din Serbia

Minaur anunță un nou transfer la secția masculină de handbal. Cel al pivotului Nemanja Ratkovic, de la Vojvodina Novi Sad, jucător care a semnat cu gruparea băimăreană pentru trei ani.

Nemanja Ratkovic s-a născut în data de 11 decembrie 1996, la Novi Sad (Serbia). Are 1,91 m și 107 kg și joacă pe postul de pivot. El vine la Minaur de la Vojvodina Novi Sad, echipă cu care a jucat în cupele europene (Cupa EHF și EHF European League). De asemenea, Ratkovic a jucat pentru Vojvodina și în SEHA Liga, evoluând acum trei ani și în dubla împotriva echipei Steaua. A făcut parte din echipa națională Under 20 a Serbiei la Campionatul European din 2016 (a marcat cinci goluri), apoi la Campionatul Mondial Under 21 din 2017 și apoi din lotul lărgit pentru Europenele de seniori din anul 2020. El face parte din lotul lărgit pentru Mondialele din 2023. Are 16 goluri marcate în cupele europene. Vojvodina a pierdut în primul tur al Europa League, după 26-20 și 23-34 cu echipa elvețiană Kadetten Schaffhausen. Ratkovic a marcat trei goluri în prima partidă, cea câștigată. Informații furnizate de csminaur.ro