Gura lumii ☺ Toată lumea cu ochii pe narcise! Aveți însă grijă unde călcați!

Toată lumea e atentă la narcisele sălbatice, ce se pregătesc să apară sus, în munți. Administratorii parcurilor postează anunțuri, să nu pornească lumea încă, n-au înflorit. Alții vor poze, alții festivaluri. Între timp, discret, elegant, am avut în Maramureș lalele pestrițe, ignorate. Acum, avem orhidee sălbatice, unele de-a dreptul impresionante. Mai ieri, într-un loc ce are aproape vedere directă spre Poiana cu narcise din Munții Maramureșului, de lângă asfalt, între Petrova și Strâmtura, aveai sub nas un deal plin ochi cu orhideele sălbatice Orchis mascula…