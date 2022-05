Mâine, la Colegiul “Eminescu” • Proba anticipată din cadrul Bacalaureatului francofon

17 elevi din clasa a XI-a bilingvă de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare vor susține mâine, 26 mai, Proba anticipată din cadrul Bacalaureatului bilingv francofon. Elevii își vor prezenta, în fața comisiei, proiectul comun al clasei, respectiv jurnalul de bord, un document foarte important pe care fiecare elev îl construiește ca pe un jurnal personal de-a lungul lunilor în care se documentează.

Începând cu anul 2010, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare face parte din rețeaua de licee care organizează și susțin bacalaureatul francofon. Mențiunea specială de pe diploma de bacalaureat: „secție bilingv-francofonă”, emisă de Ministerul Educației Naționale, este cel mai mare avantaj pentru elevii care intră la specializarea bilingv română-franceză, unică la nivelul județului Maramureș. Conform metodologiei, în clasa a XI-a, elevii filierei francofone trebuie să susțină Proba anticipată a Bacalaureatului bilingv francofon, inclusă în proiectul bilateral franco-român „De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone”. Aceasta este, de fapt, evaluarea finală a unui proiect pluridisciplinar pe care elevii l-au construit de-a lungul anului școlar, sub îndrumarea echipei pedagogice formate din doi profesori de limba franceză și doi profesori de discipline nonlingvistice.

“În acest an școlar, clasa a XI-a bilingvă are 17 elevi, care au pregătit proiectul interdisciplinar și care vor fi evaluați prin Proba anticipată în data de 26 mai, la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare. Elevii își vor prezenta în fața comisiei proiectul comun al clasei, cu insistență pe contribuția pe care fiecare grupă de elevi și-a adus-o la realizarea acestuia. De asemenea, ei vor avea de prezentat jurnalul de bord – un document foarte important, pe care fiecare elev îl construiește ca pe un jurnal personal de-a lungul lunilor în care se documentează, consultă diverse surse și lasă astfel o urmă a muncii desfășurate, o mărturie a efortului depus, a dificultăților întâmpinate, dar și a discuțiilor purtate cu specialiști din varii domenii, care de fiecare dată dau consistență proiectului”, explică prof. Rodica Mone.

În clasa a XII-a, elevii declarați admiși la Proba anticipată vor susține proba Disciplinei Non-Lingvistice pe care au ales-o, geografie, istorie sau economie, în cazul elevilor de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare.

O altă condiție necesară pentru prezentarea la proba scrisă a bacalaureatului francofon este ca elevii să dobândească nivelul B2 la limba franceză, fie prin examenul internațional de limba franceză DELF, fie prin competențele lingvistice într-o limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.