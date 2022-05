Despre închirierea camerelor în scop turistic

DGRFP Cluj-Napoca informează contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, că în data de 13 mai 2022, ministrul antreprenoriatului și turismului a emis Ordinul nr. 930 privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, pentru anii 2021-2022.

Impozitul aferent veniturilor realizate din închiriere în scop turistic se determină pe baza normei anuale de venit.

Pentru anul 2021, a fost stabilită norma de venit de 15.000 lei/cameră/an pentru toate localitățile, cu excepția celor din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre.

Începând cu anul 2021, normele anuale de venit pot fi ajustate de contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre următoarele criterii:

• inexistența mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare

• situarea locuinței în mediul rural

• materialele de construcții din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă

• lipsa cel puțin a uneia dintre următoarele utilități, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la rețeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz

• grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziția turiștilor

• suprafața camerei închiriate în scop turistic nu depășește 15 mp.

În cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal, iar începând cu anul fiscal următor , contribuabilii determină venitul net în sistem real pe baza datelor din contabilitate și au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.

Pentru fiecare an fiscal, contribuabilii au obligația să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, astfel încât să permită identificarea și controlul de către organul fiscal competent, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice.