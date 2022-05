Gloria de odinioară • Pârâul Chechiș are defileu, a avut păstrăvi și nu numai!

Cunoscut ca fiind pârâiașul ce traversează Fisculașul spre Chioar, de la Dănești spre Săcălășeni, pârâul Chechiș nu pare a oferi prea mari surprize. Nici n-o face. Dar are totuși mici legende și mai ales un debut spectaculos.

Înainte de a deveni pârâul cunoscut, leneș, încet, uneori cenușiu din cauza deversărilor de pe la pălinciile de pe traseu, cursul superior al Chechișelului se numește Valea Bulzului și pornește de deasupra Dăneștiului, oarecum de sub munții Gutâi. Din Dănești, dacă o iei pe o uliță pietruită, intri într-un defileu impresionant. Stânci pe ambele părți, pârâul alături, un drum accesibil dar nu prietenos cu mașina. Ici-colo câte o poieniță superbă. E căutat locul, prețul ar fi la 700 E/ar, ni se spune. Sunt și case de vacanță, e și un fel de camping. Exact acolo, înainte ca firul de apă să iasă în pășuni, e o bucată de Chei. Nu lungă, poate un kilometru, dar superb, înghesuit între versanți. Un tăietor de lemne ne spune că, cu ani în urmă, a prins cu mâna, printre bolovani, păstrăvi. Nu unul… Dincolo de acest scurt defileu, Chechișelul se transformă încet în pârâul lin, lasciv, tributar tuturor satelor de pe traseu în materie de deversări. Dar, ne spune montaniardul Ionică Pop, odinioară dinspre vărsare, din Lăpuș spre Chechiș și până spre Rus, urcau primăvara peștii să depună icre, iar oamenii îi vânau, mai ales noaptea, cu lanterne și țepușe, în locurile unde apa băltea. La vremuri noi, debitul e atât de mic de câțiva ani încoace, încât nu mai au pe ce urca peștii, în caz că ei există. Sau urcă foarte puțin.