Managerul Planetariului Baia Mare, la Festivalul de la Brno

Prof. Ovidiu Ignat, managerul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare, va face parte din juriul select de 3 membri (alături de Glenn Smith – general manager of Sky-Skan și Ben Squires – Producer at NSC Creative).

Comisia va evalua din perspectivă tehnică și profesională producțiile care vor rula în cadrul celui mai important festival de producții digitale multimedia full-dome pentru planetarii din Europa și din lumea întreagă: Fulldome Festival Brno, Cehia (8-10 iunie 2022).

Festivalul oferă publicului participant un sistem digital automatizat de votare, pentru diverse categorii de producție, însă juriul are influența cea mai mare.

Spectacolul digital full-dome ”Satelix” ce poate fi vizionat la planetariul băimărean a fost lansat în cadrul FullDome Festival Brno, de anul trecut.

În acest context, prof. Ovidiu Ignat, care din 2019 a participat la fiecare ediție a Brno FullDome Festival (2019, 2021 și urmează 2022), a fost remarcat de organizatori și colaboratori ca un super-participant, care nu a ”scăpat” niciun spectacol digital, ci le-a vizionat pe toate, părerile sale exprimate în ches­tionare și discuții arătând că este o persoană avizată și competentă pentru a face parte dintr-un juriu de evaluare.