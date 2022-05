Proiecte educative la Muzeul de Artă

Concursuri pentru elevii de liceu

Muzeul Județean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare” a înțeles pe deplin importanța proiectelor interdisciplinare, într-un mediu diferit de școală (cum este Muzeul de Artă), în care elevii pot învăța eficient, prin metode nonformale. Acesta este argumentul celor două proiecte derulate: concursul de eseuri ”Amintiri dintr-un tablou” și cel de scurtmetraj ”Best of minifilm”, la care sunt invitați să participe elevii de la colegiile și liceele din oraș.

De remarcat că activită­țile sunt pliate pe curriculumul claselor a IX-a, a X-a și a XI, la educație plastică, limba și literatura română și informatică.

Lansarea celor două proiecte, finanțate de la bugetul local, are loc în 2 iunie 2022, ora 15, la Muzeul de Artă.

Calendarul de activități se va desfășura în anul școlar 2022-2023. Vor avea loc vizite ghidate în muzeu, vor fi puse la lucru imaginația și creativitatea participanților: cei înscriși la secțiunea eseu literar vor elabora un eseu după o pictură aleasă, creând o poveste, ajutați de simbolistica culorilor, dar și descoperind povești din spatele tabloului.

La fel de provocator este și concursul Scurtmetraje ”Best of Minifilm”. Tematica este reclama la un film imaginar, care are ca subiect şi locaţie legătură cu Muzeul Judeţean de Artă «C.A.B.M.». Proiectul impune munca în echipă (maximum 5 persoane), care să asigure atât crearea scenariului (story book), cât şi celelalte etape de lucru (actori, regie, costume, machiaj, filmare, editare, montaj, efecte speciale etc.).

Informații și detalii – Emese Gabriela BONTA, coordonator proiect, tel. 0740142781.